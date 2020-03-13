"Репин. Наследие. Ученики" - выставка с таким названием открылась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Она готовилась почти год - год, когда в Москве и Санкт-Петербурге Третьяковская галерея и Русский музей с размахом праздновали 175-летие со дня рождения великого художника, представив масштабные экспозиции из своих фондов. Очереди желающих попасть на "репинские" выставки показывали по телевидению. Повторить такой успех в условиях нестоличного музея по определению невозможно, но в Екатеринбурге нашли свой подход.

Во-первых, объединив усилия, смогли обойтись силами регионов: картины приехали на экспозицию из художественных музеев и галерей Иркутска, Башкирии, Татарстана, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Омска, Перми и Челябинска.

- Мы всегда поддерживаем подобные инициативы, ведь, если поставить рядом всего три работы, вместе они будут нести совсем иную смысловую нагрузку, чем каждая в отдельности, - говорит директор Башкирского государственного художественного музея им. Нестерова Айрат Терегулов.

Во-вторых, по замыслу организаторов, выставка отражает одну из важнейших сторон творческого наследия "великого реалиста" - его педагогическую деятельность: за годы работы в Академии художеств и основанной им Рисовальной школе Репин воспитал целую плеяду великих художников. В одной экспозиции удалось собрать более ста графических и живописных работ самого Репина и четырнадцати его учеников, среди которых Валентин Серов, Борис Кустодиев, Константин Сомов, Николай Рерих.

Это выставка-разговор не только о живописи, она об истории, о людях, о России

Это было непросто. Например, картину "Нищая" из Иркутского областного художественного музея имени Сукачева нечасто видят сами иркутяне, она много путешествует и из Екатеринбурга отправится во Францию.

- Нам очень повезло, что в проект попал "Портрет Марии Осиповны Левенфельд", - рассказывает директор музея ИЗО Никита Корытин. - Это графический лист, поэтому он практически никуда не ездит. К оригинальной печатной графике предъявляют строгие требования: экспонировать графику можно только два месяца, после чего она должна два года отдыхать. К счастью, наши коллеги из фондов Челябинского музея изобразительных искусств разрешили взять портрет на выставку.

Экспозиция "Репин. Наследие. Ученики" получилась содержательной и многоплановой. Помимо картин, по словам Игоря Грабаря, "изумляющих своим мастерством", когда смотришь - как будто родниковую воду пьешь после привычной современной хлорированной, в музее можно читать, как книгу, интересные пространные комментарии и делать собственные открытия. Например, узнать, сколько оттенков веселья отображено Репиным в картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Рассматривая эскиз к картине, названной советскими искусствоведами "Отказ от исповеди", понять, почему сам художник дал ей совсем другое название. Увидеть, как мучительно он искал образ Ивана Грозного и как менялось его видение той истории. Читать биографии и понимать, как русские художники, родившиеся в Самарской или Екатеринославской губерниях, заканчивали жизнь русскими художниками, но... в Париже, Нью-Йорке, Торонто. Всматриваться в лица монахинь и купчих, адвокатов и генералов, промышленников и меценатов, читать биографии… Это выставка-разговор не только о живописи, она об истории, о людях, о России.

- Репин - это так просто. Как Пушкин. Мы привыкли представлять Репина как нечто хрестоматийное, достаточно скучное - критический реализм, передвижники… - рассуждает куратор выставки Ольга Горнунг. - Но, работая над выставкой, я поняла, какой это живой, интересный, удивительный человек и художник. Мы будто стерли с него хрестоматийную пыль. Это гениальный мастер, наиболее полно выразивший свое время. Он действительно главный художник конца XIX века.