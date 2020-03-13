Во-первых, объединив усилия, смогли обойтись силами регионов: картины приехали на экспозицию из художественных музеев и галерей Иркутска, Башкирии, Татарстана, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Омска, Перми и Челябинска.
- Мы всегда поддерживаем подобные инициативы, ведь, если поставить рядом всего три работы, вместе они будут нести совсем иную смысловую нагрузку, чем каждая в отдельности, - говорит директор Башкирского государственного художественного музея им. Нестерова Айрат Терегулов.
Во-вторых, по замыслу организаторов, выставка отражает одну из важнейших сторон творческого наследия "великого реалиста" - его педагогическую деятельность: за годы работы в Академии художеств и основанной им Рисовальной школе Репин воспитал целую плеяду великих художников. В одной экспозиции удалось собрать более ста графических и живописных работ самого Репина и четырнадцати его учеников, среди которых Валентин Серов, Борис Кустодиев, Константин Сомов, Николай Рерих.
Это было непросто. Например, картину "Нищая" из Иркутского областного художественного музея имени Сукачева нечасто видят сами иркутяне, она много путешествует и из Екатеринбурга отправится во Францию.
- Нам очень повезло, что в проект попал "Портрет Марии Осиповны Левенфельд", - рассказывает директор музея ИЗО Никита Корытин. - Это графический лист, поэтому он практически никуда не ездит. К оригинальной печатной графике предъявляют строгие требования: экспонировать графику можно только два месяца, после чего она должна два года отдыхать. К счастью, наши коллеги из фондов Челябинского музея изобразительных искусств разрешили взять портрет на выставку.
Экспозиция "Репин. Наследие. Ученики" получилась содержательной и многоплановой. Помимо картин, по словам Игоря Грабаря, "изумляющих своим мастерством", когда смотришь - как будто родниковую воду пьешь после привычной современной хлорированной, в музее можно читать, как книгу, интересные пространные комментарии и делать собственные открытия. Например, узнать, сколько оттенков веселья отображено Репиным в картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Рассматривая эскиз к картине, названной советскими искусствоведами "Отказ от исповеди", понять, почему сам художник дал ей совсем другое название. Увидеть, как мучительно он искал образ Ивана Грозного и как менялось его видение той истории. Читать биографии и понимать, как русские художники, родившиеся в Самарской или Екатеринославской губерниях, заканчивали жизнь русскими художниками, но... в Париже, Нью-Йорке, Торонто. Всматриваться в лица монахинь и купчих, адвокатов и генералов, промышленников и меценатов, читать биографии… Это выставка-разговор не только о живописи, она об истории, о людях, о России.
- Репин - это так просто. Как Пушкин. Мы привыкли представлять Репина как нечто хрестоматийное, достаточно скучное - критический реализм, передвижники… - рассуждает куратор выставки Ольга Горнунг. - Но, работая над выставкой, я поняла, какой это живой, интересный, удивительный человек и художник. Мы будто стерли с него хрестоматийную пыль. Это гениальный мастер, наиболее полно выразивший свое время. Он действительно главный художник конца XIX века.