Трамп прокомментировал разговор с Абэ по поводу Олимпиады-2020

"Только что отлично переговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Я сказал ему, что накануне отстроенная олимпийская площадка великолепна. Он проделал невероятную работу, которой может гордиться", - написал американский лидер в своем Twitter после телефонных переговоров с главой японского правительства. По словам Трампа, в отношении Олимпиады существует много вариантов развития.
Накануне президент США предложил перенести проведение летних Олимпийских Игр в Токио на один год на фоне распространения в мире коронавируса COVID-19. "Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно", - заявил глава Белого дома. Он уточнил, что такой вариант куда лучше состязаний без зрителей.
Слова Дональда Трампа устроили настоящий переполох в Токио. Премьер Японии Синдзо Абэ провел срочные переговоры с американским руководителем по телефону и обсудил ситуацию с коронавирусом.
Японские официальные лица при этом вынуждены были наперебой комментировать точку зрения хозяина Белого дома и заверять местную прессу в неизменности курса страны на проведение Олимпиады-2020.
"Ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни оргкомитет проведения Олимпийских и Паралимпийский Игр в Токио не рассматривают вопрос переноса сроков и отмены Олимпиады", - сказала министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.
Схожую позицию продемонстрировала губернатор Токио Юрико Коикэ. По словам главы столичного мегаполиса, подготовка к проведению состязаний продолжается. "С точки зрения администрации Токио, вопрос об отмене Олимпиады не стоит", - подытожила она.
Just had a great conversation with Prime Minister Abe of Japan. I told him that the just completed Olympic venue is magnificent. He has done an incredible job, one that will make him very proud. Good things will happen for Japan and their great Prime Minister. Lots of options!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020