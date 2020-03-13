Трамп прокомментировал разговор с Абэ по поводу Олимпиады-2020

Президент США Дональд Трамп считает, что вопрос проведения летних Олимпийских Игр в Токио имеет много вариантов развития.

"Только что отлично переговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Я сказал ему, что накануне отстроенная олимпийская площадка великолепна. Он проделал невероятную работу, которой может гордиться", - написал американский лидер в своем Twitter после телефонных переговоров с главой японского правительства. По словам Трампа, в отношении Олимпиады существует много вариантов развития.

Накануне президент США предложил перенести проведение летних Олимпийских Игр в Токио на один год на фоне распространения в мире коронавируса COVID-19. "Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно", - заявил глава Белого дома. Он уточнил, что такой вариант куда лучше состязаний без зрителей.

Слова Дональда Трампа устроили настоящий переполох в Токио. Премьер Японии Синдзо Абэ провел срочные переговоры с американским руководителем по телефону и обсудил ситуацию с коронавирусом.

Японские официальные лица при этом вынуждены были наперебой комментировать точку зрения хозяина Белого дома и заверять местную прессу в неизменности курса страны на проведение Олимпиады-2020.

"Ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни оргкомитет проведения Олимпийских и Паралимпийский Игр в Токио не рассматривают вопрос переноса сроков и отмены Олимпиады", - сказала министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

Схожую позицию продемонстрировала губернатор Токио Юрико Коикэ. По словам главы столичного мегаполиса, подготовка к проведению состязаний продолжается. "С точки зрения администрации Токио, вопрос об отмене Олимпиады не стоит", - подытожила она.