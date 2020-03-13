В Токио ответили на призыв Трампа перенести Олимпиаду-2020 на год

Япония не планирует переносить сроки проведения летней Олимпиады. Об этом заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

"Ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни оргкомитет проведения Олимпийских и Паралимпийский Игр в Токио не рассматривают вопрос переноса сроков и отмены Олимпиады", - подчеркнула Хасимото, которую цитирует агентство Киодо.

Схожую точку зрения обозначила губернатор Токио Юрико Коикэ. По словам главы японского столичного мегаполиса, подготовка к проведению состязаний продолжается. При этом администрация Токио сотрудничает с различными международными организациями. "С точки зрения администрации Токио, вопрос об отмене Олимпиады не стоит", - подытожила Коикэ.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отсрочить проведение Олимпийских Игр в Токио на год в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.

"Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно", - заявил Дональд Трамп, добавив, что Олимпиаду невозможно представить без зрителей.

После этого состоялись срочные телефонные переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ с американским лидером. Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса и меры по предотвращению проблемы. Как отмечает местная пресса, в разговоре не поднимался вопрос о переносе сроков Олимпиады или проведении состязаний без зрителей.

Ранее представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Хараюки Такахаси не исключил вариант с переносом Олимпиады из-за коронавируса. Спортивный функционер указал, что состязания могут отложить на год или два. Позже он объяснил японским СМИ, что высказал свое личное мнение.