В окружении президента Бразилии выявлен первый случай заражения COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонаро встал в один ряд с полутора тысячами бразильцев, отнесенных врачами к группе возможных носителей нового типа коронавируса и ожидающих результатов анализов. Ранее в четверг стало известно, что у главы секретариата правительства Бразилии по связям с общественностью Фабио Вайнгартена выявлен COVID-19.

Вайнгартен сопровождал президента во время его визита в США с 7 по 10 марта и даже принимал участие в званом ужине, который Дональд Трамп давал в честь своего бразильского коллеги.

В настоящее время глава секретариата правительства по связям с общественностью находится на карантине в своей квартире в Сан-Паулу, однако продолжает работать дистанционно.

В ожидании результатов анализов под карантин помещены все члены бразильской делегации. В изоляции, помимо самого президента, находятся его жена Мишель, сын Эдуардо, а также ряд министров.

Этот случай заставил Болсонаро всерьез задуматься по поводу опасности нового штамма коронавируса. Выступая в четверг в прямом эфире в своем профиле в Facebook, глава государства обещал выделить более одного миллиарда долларов на борьбу с вирусом, численность носителей которого в Бразилии растет в геометрической прогрессии.

За сутки число заболевших коронавирусом в Бразилии вновь увеличилось вдвое. Согласно данным министерства здравоохранения Бразилии и официальным заявлениям больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, к вечеру четверга было известно о 137 случаях заражения COVID-19.