Бюджетный кроссовер Volkswagen Nivus почти рассекречен

Во время ежегодной пресс-конференции Volkswagen засветил New Urban Coupe - кроссовер Nivus. Премьера новинки состоится этой весной.

Напомним, Volkswagen Nivus создан на платформе MQB-A0, которая также лежит в основе Polo, бразильского седана Virtus, европейского хэтчбека Skoda Scala. На этой же "тележке" скроен "паркетник" T-Cross, который, судя по всему, и брали за образец при создании Nivus.

Форма головной оптики и решётки радиатора практически идентичны, а вот бампер у Volkswagen Nivus заметно агрессивнее за счёт огромных ниш с противотуманными фарами. Ну, и главный козырь новинки - крыша в стилистике кросс-купе.

Что касается салона Nivus, то "РГ" ранее публиковала его тизеры, на которых можно рассмотреть мультимедийную систему и рулевое колесо кроссовера.

Основным мотором, предположительно, станет трёхцилиндровый 1.0 TSI мощностью 116 и 128 л.с. Для первого предложат "механику", а для более мощной версии - автоматическую трансмиссию. Во всех комплектациях Volkswagen Nivus будет переднеприводным.

Производство новой модели начнётся в Бразилии ближе к лету, однако Nivus может появиться за пределами Южной Америки: адаптацию модели для Старого Света проведут ориентировочно в 2021 году.