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17.03.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Блогеры сделали шипованные шины из крышек от пластиковых бутылок

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Несмотря на начавшуюся по календарю весну, бывалые российские автомобилисты не спешат переобуваться в летнюю резину. Март еще может удивить всех и резкими ночными заморозками и внезапным, средь бела дня, снегом.

А это значит, что еще актуальны и заводские шипованные шины и их хэндмейд-вариации, которыми всегда славился YouTube-канал "Гараж 54". Помните их знаменитые "колеса" из тысяч гвоздей и из цепей?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этот раз сцепление со снежной поверхностью решили усилить при помощи крышечек от пластиковых бутылок всемирно известной газировки. Прикрутили их саморезами к шине острой кромкой наружу, причем не сразу на шину, а на дополнительную накладку, чтобы случайно не проколоть камеру.

На два ведущих колеса ушло 600 крышечек, 1200 саморезов и несколько часов кропотливой работы шуруповертом.

Тест-драйв показал, что несколько километров по снегу такая резина легко выдержит - и по прямой дороге и на подъем, с места и с разгона. Причем после того, как края крышек пообламывались через пару километров, сцепление даже улучшилось. На второй выезд такой "шиповки" уже не хватит, но для того, чтобы подурачиться на свежем воздухе, хватило и первого.

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