Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца

В Тюменской области суд вынес решение по делу об убийстве маленького ребенка в прошлом году, совершенном няней, на попечение которой его оставили родители.

Напомним, днем 24 сентября в Заводоуковске девушка по просьбе знакомых присматривала за пятимесячным ребенком. Она одела малыша, ушла с ним в лес недалеко от дома и там убила.

На ее поиски были брошены все силы правоохранительных органов, подключились волонтеры - фигурантку быстро нашли и арестовали. Она призналась в убийстве младенца.

Судебно-психиатрическая экспертиза диагностировала у девушки "параноидную шизофрению без ремиссии". А также - синдром зависимости от алкоголя начальной стадии.

"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.