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17.03.2020 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюменской области суд вынес решение по делу об убийстве маленького ребенка в прошлом году, совершенном няней, на попечение которой его оставили родители.

Напомним, днем 24 сентября в Заводоуковске девушка по просьбе знакомых присматривала за пятимесячным ребенком. Она одела малыша, ушла с ним в лес недалеко от дома и там убила.

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На ее поиски были брошены все силы правоохранительных органов, подключились волонтеры - фигурантку быстро нашли и арестовали. Она призналась в убийстве младенца.

Судебно-психиатрическая экспертиза диагностировала у девушки "параноидную шизофрению без ремиссии". А также - синдром зависимости от алкоголя начальной стадии.

"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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