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Рубрика: В мире

Байден одержал уверенную победу на праймериз в штате Флорида

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который может стать кандидатом в президенты от демократической партии, уверенно лидирует в штате Флорида. Он набрал втрое больше голосов, чем его главный соперник - Берни Сандерс, передает телеканал CNN.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
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Для победы на партийном съезде в июле кандидатам нужно набрать максимум голосов. Праймериз состоялись уже в 24 американских штатах из 50. Во вторник первичные выборы проходят также в Аризоне и Иллинойсе. А вот в Огайо голосование перенесли на 2 июня из-за коронавируса. Аналогичное решение приняли власти Джорджии, Луизианы, Кентукки, Мэриленда.

Напомним, выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

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