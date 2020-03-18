Юрий Лоза отрецензировал фильм "Жажда смерти"

На фоне пандемии коронавируса, мимо которой музыкант, естественно, тоже не прошел, высказавшись даже дважды (раз, два), Юрий Лоза вновь вернулся к теме кинематографа в своем Facebook.

На этот раз жертвой острого виртуального пера исполнителя пал боевик 2017 года "Жажда смерти" - ремейк классической ленты, первой в серии, 74-го. В которой образ, ранее прославленный Бронсоном, воплотил Уиллис (кстати, наша рецензия - здесь).

При этом ремейк, напомнил музыкант, приближен к сегодняшним реалиям - "с современными спецэффектами, а также большим количеством драйва и юмора". По крайней мере, согласно анонсу.

Но Юрия-то всей этой мишурой ярких оберток сложно провести! Лозе картина не пришлась по вкусу. Ведь практически сразу после завязки сюжета "по экрану полилось ставшее привычным банальное *** [экскременты]", - негодует он жестко.

И "если герой Бронсона вел себя абсолютно по-человечески", то герой Уиллиса "с какого-то перепугу вдруг вспомнил, что делал, когда был неистребимым "крепким орешком".

Да и юмора Юрий там не заметил. Зато "избитых штампов разглядел - выше крыши".

Впрочем - вносит эксперт во весь этот деготь понюшку меда - "был в конце один смешной момент - когда герой Уиллиса видит развязного хулигана, он так же, как и герой Бронсона "стреляет" в него из большого пальца правой руки".

"Типа, продолжение следует, чтобы в следующей серии *** [осрамиться] уже по полной и все-таки уйти в минус", - подытоживает Лоза. Сообщая, что бюджет ремейка, который "раздули до 30 млн", хоть и удалось-де отбить, но еле-еле.

От себя заметим, что Юрий здесь ошибается. Картина собрала в мировом прокате чуть менее пятидесяти тысяч долларов. В то время как для того, чтобы затраты на производство как минимум окупились, сборы ленты должны превышать ее бюджет в два раза. То есть создатели все-таки ушли в минус.