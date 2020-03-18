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18.03.2020 19:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин не исключил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Текст: Татьяна Замахина
Закон о поправках в Конституции позволяет перенести дату общероссийского голосования: это произойдет в случае неблагоприятной обстановки с распространением коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с общественностью в Крыму. Кроме того, он рассказал о мерах предосторожности при голосовании.

- Я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения, - сказал глава государства. При этом он уже обсудил с главой ЦИК Эллой Памфиловой возможность переноса голосования с намеченной даты на более поздний срок.

- Я вчера сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии: если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование, - рассказал Владимир Путин. - Закон не ограничивает, не ставит ограничений в этой связи.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Путин добавил, что на первом плане будет жизнь и здоровье граждан. "Потому, если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийского голосование, если нет - то немного подвинем", - заключил он.

В любом случае, голосование власти будут проводить с соблюдением всех предосторожностей, с использованием средств защиты, подчеркнул президент. Так, на определенное расстояние друг от друга будут установлены кабинки.

Кроме того, голосование "и на дому может производиться", напомнил президент. "Почему бы и нет", - заметил он.

Путин также привел сравнение: во Франции куда более тяжелое положение с распространением коронавируса, но там все равно не отказались от проведения выборов.

Отметим, что возможность дистанционного голосования заложена в законе о поправках в Конституцию - для этого могут быть использованы возможности портала "Госуслуги". Что касается даты голосования, то она в самом документе не указана. Отмечается, что она определяется в указе президента.

Видео: RT

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