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Коронакараоке: Робби Уильямс записал из дома концерт для Instagram

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    19.03.2020, 14:33
Текст:   Богдан Бобров

Британский певец Робби Уильямс в поддержку акции "Оставайся дома", направленную против распространения коронавируса, провел в Instagram трансляцию из своего дома, которую смело можно назвать мини-концертом.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Он назвал свое выступление "коронакараоке" - пел песни и общался с пользователями социальной сети, высказывая слова поддержки.

Полная запись должна в ближайшее время появиться в его аккаунте Instagram, а пока на YouTube опубликован небольшой отрывок.

Из-за эпидемии COVID-19 многие знаменитости сейчас выступают в Сети, призывая людей не предаваться панике. Соответствующие видеобращения, например, записали Мэттью МакКонахи и Арнольд Шварценеггер.

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