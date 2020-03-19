Коронакараоке: Робби Уильямс записал из дома концерт для Instagram

Британский певец Робби Уильямс в поддержку акции "Оставайся дома", направленную против распространения коронавируса, провел в Instagram трансляцию из своего дома, которую смело можно назвать мини-концертом.

Он назвал свое выступление "коронакараоке" - пел песни и общался с пользователями социальной сети, высказывая слова поддержки.

Полная запись должна в ближайшее время появиться в его аккаунте Instagram, а пока на YouTube опубликован небольшой отрывок.

Из-за эпидемии COVID-19 многие знаменитости сейчас выступают в Сети, призывая людей не предаваться панике. Соответствующие видеобращения, например, записали Мэттью МакКонахи и Арнольд Шварценеггер.