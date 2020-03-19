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19.03.2020 16:22
Рубрика: ПДД

На машинах ДПС могут установить видеокамеры для фиксации нарушений

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На служебных автомобилях ГИБДД в нынешнем году планируют установить камеры для фиксации нарушений в режиме онлайн. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

По его словам, камера будет расположена в светодиодной балке маячка на крыше машины. Таким образом в ГИБДД намереваются уменьшить количество сотрудников, которые дежурят на трассах.

Фото: istock
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"По дороге будет двигаться автомобиль ДПС и фиксировать все, что происходит на пути его следования. В том числе сзади движущийся автомобиль, встречный поток", - пояснил Черников.

В итоге инспекторы смогут увидеть не только правонарушения, но еще и фиксировать автомобили, находящиеся в розыске, а также находить злостных неплательщиков.

Подобная система уже работает в Азербайджане и Турции. В ГИБДД изучают ее эффективность и готовят внедрить ее на территории нашей страны, применив отечественные приборы видеофиксации.

Ранее стало известно, что на российских дорогах может появиться новый знак, предупреждающий водителей о местах установки камер фотовидеофиксации нарушений. Также в МВД разрабатывают новые правила, по которым иностранные водители не смогут выехать из России при долгах по штрафам.

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