Коронавирус внес коррективы в кругосветку яхты "Сибирь"

В настоящее время яхта "Сибирь" находится на борту научно-экспедиционного судна "Академик Трешников". Как сообщала "РГ", 10 марта у антарктической станции Беллинсгаузен парусник погрузили на борт этого судна. Эвакуация яхты стала необходимой из-за вибрации при высоких оборотах двигателя. Шторм и технические неполадки вынудили экипаж, неспособный самостоятельно преодолеть "кладбище кораблей" - пролив Дрейка, обратиться к сторонней помощи. На выручку сибирякам пришли российские моряки.

За время пути команда устранила неисправности.

- Валовую мы восстановили. От хваленого винта, который за полгода съела электрохимическая коррозия, пришлось отказаться, - сообщил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Поставили старый, испытанный в походах винт, который прихватили с собой на всякий пожарный.

Первоначально яхту намеревались спустить на воду в районе Монтевидео. Однако из-за коронавируса здесь закрывается международный аэропорт. И команда "Академика Трешникова", часть которой планировала авиаперелет на родную землю, решила продолжить путь до Бразилии, оставив "Сибирь" на борту. От города Форталеза яхта продолжит самостоятельное путешествие.

- До Форталезы нам четыре дня добираться, - пояснил Сергей Щербаков. - Дальше - на Панамский канал и домой... Обратный путь парусника займет более семи месяцев.

Несмотря на возникающие трудности, команда "Сибири" не теряет присутствия духа и намерена сделать все, чтобы успешно завершить экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.