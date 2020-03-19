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19.03.2020 11:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коронавирус внес коррективы в кругосветку яхты "Сибирь"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Морякам, совершающим кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды, пришлось скорректировать маршрут. Столица Уругвая закрывает международное сообщение из-за коронавируса. Поэтому путешественники отказались от остановки в Монтевидео, как планировали раньше. И взяли курс на Бразилию.
Фото: Омский яхтклуб Фото: Омский яхтклуб
Фото: Омский яхтклуб

В настоящее время яхта "Сибирь" находится на борту научно-экспедиционного судна "Академик Трешников". Как сообщала "РГ", 10 марта у антарктической станции Беллинсгаузен парусник погрузили на борт этого судна. Эвакуация яхты стала необходимой из-за вибрации при высоких оборотах двигателя. Шторм и технические неполадки вынудили экипаж, неспособный самостоятельно преодолеть "кладбище кораблей" - пролив Дрейка, обратиться к сторонней помощи. На выручку сибирякам пришли российские моряки.

Фото: Омский яхтклуб
Яхта "Сибирь" под флагом "РГ" достигла берегов Огненной земли

За время пути команда устранила неисправности.

- Валовую мы восстановили. От хваленого винта, который за полгода съела электрохимическая коррозия, пришлось отказаться, - сообщил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Поставили старый, испытанный в походах винт, который прихватили с собой на всякий пожарный.

Первоначально яхту намеревались спустить на воду в районе Монтевидео. Однако из-за коронавируса здесь закрывается международный аэропорт. И команда "Академика Трешникова", часть которой планировала авиаперелет на родную землю, решила продолжить путь до Бразилии, оставив "Сибирь" на борту. От города Форталеза яхта продолжит самостоятельное путешествие.

- До Форталезы нам четыре дня добираться, - пояснил Сергей Щербаков. - Дальше - на Панамский канал и домой... Обратный путь парусника займет более семи месяцев.

Несмотря на возникающие трудности, команда "Сибири" не теряет присутствия духа и намерена сделать все, чтобы успешно завершить экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

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