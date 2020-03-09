Российские моряки спасли яхту "Сибирь" из "кладбища кораблей"

Совершающая кругосветную экспедицию яхта "Сибирь", которая достигла берегов Антарктиды, стала заложником Белого материка. Из-за неисправного двигателя и шторма легкий парусник оказался неспособен преодолеть "кладбище кораблей" - пролив Дрейка.

На выручку сибирякам пришел российский корабль "Академик Трешников". Его команда уже погрузила яхту на борт. Сегодня "Академик Трешников" поднимет якорь, взяв курс на большую землю.

- Капитан подтвердил, что имеет задание от Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) доставить нас до Монтевидео, - сообщил "РГ" капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков. - Правда, разгрузка должна произойти вне экономической зоны Уругвая, это 200 миль от берега. Наша задача - полностью отремонтироваться за предстоящий переход. Работы предстоит много, но мы должны справиться. Настрой у матросов боевой.

"Российская газета" следит за развитием событий.

Справка "РГ"

Кругосветка яхты "Сибирь" посвящена 200-летию открытия Белого материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. По плану, экспедиция завершится осенью 2020 года, объявленного в России Годом Антарктиды.