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09.03.2020 10:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские моряки спасли яхту "Сибирь" из "кладбища кораблей"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Омский яхтклуб Фото: Омский яхтклуб
Фото: Омский яхтклуб

Совершающая кругосветную экспедицию яхта "Сибирь", которая достигла берегов Антарктиды, стала заложником Белого материка. Из-за неисправного двигателя и шторма легкий парусник оказался неспособен преодолеть "кладбище кораблей" - пролив Дрейка.

Фото: Омский яхтклуб
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На выручку сибирякам пришел российский корабль "Академик Трешников". Его команда уже погрузила яхту на борт. Сегодня "Академик Трешников" поднимет якорь, взяв курс на большую землю.

- Капитан подтвердил, что имеет задание от Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) доставить нас до Монтевидео, - сообщил "РГ" капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков. - Правда, разгрузка должна произойти вне экономической зоны Уругвая, это 200 миль от берега. Наша задача - полностью отремонтироваться за предстоящий переход. Работы предстоит много, но мы должны справиться. Настрой у матросов боевой.

"Российская газета" следит за развитием событий.

Справка "РГ"

Кругосветка яхты "Сибирь" посвящена 200-летию открытия Белого материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. По плану, экспедиция завершится осенью 2020 года, объявленного в России Годом Антарктиды.

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