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Фото: больная коронавирусом Ольга Куриленко показала, чем лечится

Новости
    20.03.2020, 13:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сорокалетняя украинская, французская и голливудская актриса Ольга Куриленко, сдавшая положительный анализ на коронавирус, уведомила своих Instagram-подписчиков, как и чем лечится.

Обстоятельно продемонстрировав внушительный арсенал целебных витаминных препаратов - с аннотациями.

"Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в ЛОНДОНЕ!", - сообщает бывшая "девушка Бонда" (здесь и далее подача - авторская), сетуя, что в больнице ей не прописали "НИКАКОГО!" лечения, "сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях", что она и делала послушно. Тогда как для поддержки иммунитета женщина пьёт следующие витамины: С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric) и Zinc.

"Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", - тут же предупредила юзеров осведомленная актриса. Пожелав всем, кто болеет, "хорошего выздоровления".

Ольга Куриленко родилась в Бердянске. Известна ролями в фильмах "Курьер", "Комната желаний", "Агент Джонни Инглиш 3.0", "Человек, который убил Дон Кихота", "девушку Бонда" сыграла в "Кванте милосердия".

Ранее актриса рассказала, почему ей отказали в госпитализации.

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