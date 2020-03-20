Яблоневую аллею заложили в Гомеле в честь 75-летия Победы

С исторической памятью славянских народов, объединяющих поколения Союзного государства, связывают жители Синеокой яркие всполохи яблоневых цветений. Образ цветущего сада отражает не только плодородие, но и успех и процветание суверенной независимой Беларуси. Вот почему в эти дни заложили у мемориала советским воинам в полумиллионном Гомеле аллею памяти из 75 плодовых саженцев в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, передает БЕЛТА.

Посадил в этот день свое деревце на аллее и 97-летний Олег Плиндов. Глядя на молодые саженцы, он представил в беседе с журналистами, какой цветущий сад будет в скором времени напоминать и здесь о майских победных салютах.

"Это достойное окружение для героев, что сражались за освобождение родной земли. Наше поколение даже не допускало мысли о том, что можем проиграть в той войне. Стояли насмерть, до последнего, не жалея жизни", - рассказал фронтовик.

Патриотическая акция, отмечает агентство, объединила старшее поколение и молодежь областного центра. Несколько деревьев посадил и олимпийский чемпион по дзюдо, житель Гомеля Игорь Макаров. Присоединились к акции председатель городского Совета депутатов Николай Ковалевич, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, работники силовых структур и десятки жителей города.

Кстати, по замыслу инициаторов, в мае здесь пройдет еще одна торжественная церемония. Впредь "на этой аллее будут собираться гомельчане, чтобы отдать дань памяти освободителям. В преддверии 9 Мая при возложении венков здесь будет заложена капсула с посланием потомкам, которую планируется вскрыть в честь 100-летия Великой Победы", - сказала представитель общественной организации города Ирина Казимирова.