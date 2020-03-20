Рубль укрепился почти до 78 за доллар

Курс российской валюты укрепился на утренних торгах в пятницу, следует из данных Московской биржи.

На 10.05 мск доллар на минимуме опускался до 78,1 рубля, евро снижался до 83,86 рубля. Индексы МосБиржи и РТС росли утром примерно на 3-5%.

Рубль укрепляется на позитивном внешнем фоне - росте азиатских индексов, повышении котировок металлов и нефти. В пятницу баррель нефти марки Brent дорожал примерно на 5% и превышал отметку 30 долларов. Планы производителей США ограничить добычу могут укрепить разворот на рынке нефти, что будет позитивом как для российского рынка акций, так и рубля, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В четверг российская валюта начинала торги крайне волатильно - в частности, в моменте курс доллара подскакивал почти до 82 рублей. Позднее ситуация выровнялась: начали подниматься цены на нефть, а Банк России объявил о продаже иностранной валюты в рамках сделки по Сбербанку. Сегодня важным фактором для динамики рубля станут решение Банка России по ключевой ставке и внеплановая пресс-конференция его главы Эльвиры Набиуллиной.