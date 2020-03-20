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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье предпринимателей попросили закрыть торговые центры

В рамках борьбы с распространением коронавируса власти Московской области попросили предпринимателей закрыть торговые центры. Документ с рекомендацией опубликован на официальном сайте правительства региона.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал работодателей перевести сотрудников на удаленную работу, напомнив, что удаленка - это не отпуск за свой счет. Работающие дистанционно должны получать зарплату. Также руководителям предприятий рекомендовано проводить дезинфекцию помещений, обеспечить работников средствами гигиены.

"Это будет очень значимый вклад в борьбу с вирусом. Остановить болезнь можно только совместными усилиями", - подчеркнул Воробьев, напомнив о горячей линии: 8(800) 550-50-30. Если возникли какие-либо вопросы, связанные с распространением коронавируса, обращаться нужно на этот номер.

Число инфицированных COVID-19 в Подмосковье за сутки увеличилось на 5 человек. "Сейчас у нас 17 заболевших, вчера было 12. Еще семь диагнозов мы отправили на подтверждение", - рассказал губернатор региона.

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