Смелые оттенки искусства татуировки: часы Hublot Big Bang One Click Sang Bleu в розовом и сером

Компания Hublot, известная своими оригинальными коллаборациями, продолжает линию часов Big Bang One Click Sang Bleu, появившуюся благодаря сотрудничеству с мастером татуировки Максимом Плешиа-Бюхи, главой ателье Sang Bleu. Первой стала в 2016 году мужская модель, но еще большее внимание публики привлекли женские часы, запущенные в 2018 году. Искусство татуировки соединилось с высоким часовым искусством, внеся в облик часов эффектное сочетание сложного геометрического узора с лаконичностью стиля.

Hublot Big Bang One Click Sang Bleu 39 mm Steel Pink Diamonds. Фото: Hublot

Теперь компания вводит в эту линию новые цветовые оттенки: пудрово-розовый и благородный серый. Они используются для циферблатов и ремешков.Кстати, ремешки оснащены запатентованной системой быстрой смены "One Click", которая позволяет сложным механическим часам становиться еще и модным аксессуаром, отлично дополняющим любой стиль одежды.

Геометрический узор, образованный дисками циферблата, похож на невиданный цветок. Дискам отведена роль стрелок: белый угол нижнего, самого крупного, диска указывает час, белый угол чуть меньшего размера (элемент следующего вращающегося диска) - минуты. Верхний диск вращается как секундная стрелка.

Шестиугольный безель и выпуклые грани циферблата, придающие ему 3D-эффект, сообщают часам решительный характер, как и прямые геометрические линии основного узора, разработанного Максимом Плешиа-Бюхи.

Часы помещены в корпус изящного диаметра 39 мм и доступны в вариантах из стали (по 200 экземпляров в каждом цвете) и золота King Gold (по 100 экземпляров). Три диска, указывающие часы, минуты и секунды, покрыты слоем SuperLuminova.

Внутри - мануфактурный механизм с автоподзаводом hub1710 с запасом хода 50 часов.