Tesla приостанавливает производство электромобилей в США

Компания Tesla заявила, что приостанавливает производство на своих заводах в США.

Мера эта вынужденная, так как из-за угрозы распространения коронавируса в округе Аламида, где расположен один из заводов Tesla, введен режим чрезвычайного положения "shelter in place", буквально означающий "всем оставаться в укрытии", до 7 апреля. На территории прилегающей к заливу Сан-Франциско, где действует режим строгого ограничения, проживают около 7 млн человек, 10 тысяч работают на заводе Tesla.

С 24 марта будет остановлен также завод компании по производству солнечных панелей в штате Нью- Йорк.

На фоне известия стоимость акций Tesla Inc. упала на 9,7%. Всего с 18 февраля с начала 30-процентного обвала нью-йоркской фондовой биржи из-за последствий эпидемии коронавируса акции Tesla потеряли 55% стоимости.