Чудо техники. УАЗ с двигателем от самолета

Ульяновский автомобильный завод вспомнил об очередной диковинной модификации своей легендарной модели.

Дело в том, что для мощных двигателей самолетов (Ил-62, Ту-154 и других) применяли воздушный запуск.

А сделать это в аэропорту могли установки УВ3-2 и УВ3-4,8, построенные на базе УАЗ-452/37411. Внешне их отличает вынесенный вперед бампер, служащий поддоном для гофрированного шланга. А внутри практически все пространство занимал авиационный газотурбинный двигатель ТА-6А.

Его компрессор забирал воздух через боковые окна с горизонтальными жалюзи. Затем этот разогретый до 200 - 220 °С и сжатый воздух подавался через гибкий резиновый рукав длиной 12 м к бортовому штуцеру самолета и раскручивал вал двигателя при запуске. А еще этот авиадвигатель приводил во вращение два генератора - они вырабатывали электроэнергию для бортовых систем самолета.

Кстати, ранее УАЗ рассказал об автомобиле, построенном на базе ГАЗ-69. На борту машины был размещен аэродромный передвижной агрегат (АПА), предназначенный для электростартерного запуска авиационных двигателей. В системе Военно-воздушных сил этот уазик имел обозначение АПА-12Б. Первый опытный образец с индексом "915" построили в 1958 году.

Также компания вспоминала о школьном автобусе на базе "Буханки". Точнее о двух его разновидностях: с высокой крышей и в стандартном кузове. Вместительность этих автомобилей - 11 и 12 мест.

В этом году УАЗ приготовил три новинки. Модельный ряд уже пополнила спецверсия "Буханки" под названием "Экспедиция" с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступит лимитированная серия внедорожника "Патриот" Antarctic Edition, а в апреле появится модификация УАЗ "Пикап" с автоматической коробкой передач.