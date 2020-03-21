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21.03.2020 01:07
Рубрика: Культура

Почему песня Uno от Little Big не выиграет на "Евровидении" и в 2021 году

Текст: Александр Алексеев
После объявления об отмене "Евровидения" в Роттердаме в 2020 году Европейский Вещательный Союз (ЕВС), являющийся главным организатором музыкального конкурса, впервые попал в столь сложную ситуацию. Он вынужден спасать репутацию мероприятия и извиняться перед участниками, которые готовились выступить в этом году, но в итоге фактически потратили деньги и время напрасно. И вот теперь ЕВС принял фактически "Соломоново решение".

"Мы были переполнены любовью, которую разделяла с нами семья участников "Евровидения"-2020 с тех пор, как было принято трудное решение об его отмене. И хорошо понимаем, как это ударило по репутации конкурса", - говорится в официальном обращении Европейского Вещательного Союза, опубликованного поздним вечером 20 марта.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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Дальше ЕВС, как водится, рассыпается в комплиментах самому себе. Впрочем, вполне справедливых: "Ценности конкурса - его доступность для европейских стран и эксклюзивность. Мы годимся и тем, что по-прежнему стараемся поддерживать разнообразие наших культур через музыку…"

После чего делает важные выводы: "Мы понимаем, что сегодня (имеются в виду времена, когда всем странам нужны положительные эмоции в период борьбы с пандемией коронавируса, - прим. ред.) наш конкурс нужен, наверное, даже больше, чем в другие годы! Нужен, чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена..."

Хорошо, что в Европейском Вещательном Союзе быстро наметили и позитивную тактику: "В ближайшие месяцы мы намерены продолжать представлять песни и исполнителей, которые должны были поехать в Роттердам-2020…"

По информации "РГ", эта деятельность будет выражаться в том, что каждому из 41 участников так и не состоявшегося конкурса-2020 будут посвящены более подробные презентации в Интернете. Обо всех из них будет рассказано много интересного, а меломаны Европы услышат, возможно, не только их конкурсные песни, но и другие примечательные хиты.

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
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Но, для них самих артистов, наверное, это станет все-таки слабым утешением. Ведь, как говорится в пресс-релизе, "референтная группа оргкомитета приняла решение, что в соответствии с правилами "Евровидения", песни этого сезона не будут иметь права участвовать в конкурсе, когда он вернется на сцену уже в 2021 году…"

А это значит, что ожидаемая победа группы Little Big c песней Uno (набравшей в 25-30 раз больше просмотров на официальном видеоканале конкурса в YouTube, чем песни каждого из 40 сорока других участников конкурса), не состоится даже на следующий год. Увы!

Впрочем, наверняка к 2021 году Little Big напишут еще не одну замечательную песню. Хотя решение о том, кто будет представлять Россию на "Евровидении" в 2021 году, наш национальный вещатель конкурса примет уже позднее.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2020" Музыка с Александром Алексеевым

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