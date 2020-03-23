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Рубрика: Спорт

Черчесов не исключил возвращения Кокорина в сборную России

Текст: Артур Нанян

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов допустил возвращение в сборную форварда "Сочи" Александра Кокорина. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Матч ТВ". При этом, по словам Черчесова, игроку нужно будет доказать свою состоятельность.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Три предыдущих года у нас были без него. Всех последних успехов мы добились без Кокорина. И теперь ему надо доказать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола… Команда есть команда. Если Саша будет нужен - значит, будем принимать решение. Он знает, что в этой ситуации эмоции не нужны", - сказал Черчесов.

До приостановки чемпионата России Кокорин провел четыре матча за "Сочи", в которых отметился тремя забитыми мячами. Он отметился голом во встрече с тульским "Арсеналом" и оформил дубль в поединке с "Оренбургом".

За сборную России Александр в последний раз сыграл в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге в товарищеском матче против Испании.

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