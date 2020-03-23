Флагманский седан Genesis обрел новые комплектации в России

Не так давно мы сообщали о том, что Genesis G70 разжился новыми комплектациями в России. Теперь очередь пришла G90.

Версии Royal, Royal Long, а также Premier и Elite с пакетом Smart Sense дополнятся интеллектуальной системой адаптивного света фар, позволяющей путешествовать с постоянно включенным дальним светом без риска ослепить встречные или попутные автомобили.

Кроме того, у всех комплектация появится система автоматического торможения при движении задним ходом. Эта функция поможет защитить автомобиль от столкновения при выезде с парковочного места или при парковке задним ходом.

Genesis G90 продается в России с 3,8-литровой атмосферной "шестеркой" (309 лошадиных сил). Также большой седан можно купить с 370-сильным 3,3-литровым твин-турбоагрегатом V6, который выдает 413 л.с. Все моторы идут вместе с восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом.

Автомобиль предлагают от 4 690 000 рублей, за топовую версию придется отдать 6 760 000 рублей.

В этом году марка привезет в нашу страну кроссовер GV80, дебют которого состоялся в начале года. В 2019 году Genesis реализовал в России 2276 автомобилей. Бестселлером корейского бренда стал седан G70 (1120 экземпляров).