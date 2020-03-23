Глава оргкомитета Олимпиады-2020 заявил, что отмена Игр невозможна

Председатель оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори заявил, что об отмене летней Олимпиады не может быть и речи, однако допустил перенос Игр на более поздний срок.

Проведение Олимпиады, изначально запланированной на конец июля - начало августа, находится под вопросом из-за пандемии коронавируса в мире. По этой причине Канада и Австралия отказались отправлять свои команды на Игры. В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее в понедельник заявил, что "сейчас в мире не та обстановка, чтобы проводить Олимпиаду".

"В воскресенье я провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Он обратился ко мне за советом по поводу проведения Игр перед экстренной встречей МОК. Отмена Игр не обсуждается, это невозможно", - сказал Мори, чьи слова приводит ТАСС.

По словам председателя оргкомитета "Токио-2020", в числе прочих вариантов будет рассмотрен вопрос о переносе соревнований на другую дату.

Окончательное решение о возможном переносе Игр в ближайшее время примет Международный олимпийский комитет.