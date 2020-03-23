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Юрий Лоза рассказал, чем заняться на карантине

Новости
    23.03.2020, 12:22
Текст:   Олег Усков

Культовый советский, российский артист и эксперт по большинству актуальных тем Юрий Лоза в очередной раз обратил свое внимание на коронавирус. Поводом чему стали приставучие журналисты, начавшие пытать аналитика вопросом "что делать?"

Фото: Олег Прасолов/ ТАСС
Юрий Лоза предложил дать имя коронавирусу

"Как будто не знают, что это один из самых часто задаваемых вопросов в России. Ну, разве что "кто виноват?" может составить ему конкуренцию", - отметил на это Юрий. И поскольку по второму вопросу у него нет информации, певец ответил лишь на первый.

Итак, в условиях, когда отменились все публичные мероприятия, а также "сабантуи, корпоративы и прочие массовые сборища", крайне разумным Юрию видится "заняться каким-нибудь тихим делом, до которого раньше руки не доходили и на которое не было времени".

Вот первые позиции пришедшего на ум Лозе списка: выучить иностранный язык, поехать к родителям на дачу и произвести там ремонт, пройти комплексное медицинское обследование, подтянуть ребенка (детей) по всем предметам, написать роман.

Что же касается Юрия лично, то он, по примеру массы своих коллег-артистов, решил научиться писать картины. Потому что это всегда было его тайной мечтой. И хотя на данном этапе рука Лозы "отказывается переносить на холст то, что видят глаза", он не отступает, ибо настырный и намеревается взять упорством и усидчивостью. Начав с малого - с карандашного рисунка.

Причем первые результаты уже налицо: "После недельных усилий на сороковом дубле жена уже узнала то, что я пытался изобразить - рулон туалетной бумаги", - юморит, не теряя бодрости духа, исполнитель в своем Facebook.

Ранее Лоза дал похожие советы в связи с отменой "Евровидения" - из-за той же эпидемии.

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