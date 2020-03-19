Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение"

Экспертный комментарий Юрий Лозы по поводу отмены конкурса "Евровидение" в этом году не заставил себя долго ждать. И он ожидаемо саркастичен и уничижителен.

По мнению артиста, грустить в связь с этим решением Европейского вещательного союза имеет смысл только "артистам, их команде, телевизионным функционерам и всем тем, кто намеревался оттянуться в Голландии".

"А всем остальным россиянам, не имеющим к этому английскому междусобойчику ни малейшего отношения - можно занять себя чем-нибудь полезным. К примеру, хорошую книжку почитать или навестить родителей", - написал Лоза на своей странице в Facebook.

"Да мало ли на что можно потратить время, освободившееся от просмотра всякой чепухи?" - подытожил он свою мысль риторическим вопросом.

Напомним, ранее мэтр советской эстрады, крупный эксперт по широкому кругу вопросов и начинающий кинокритик объявил, что не намерен болеть за группу Little Big, которая должна была представить Россию на "Евровидении-2020", потому что ансамбль, по мнению Лозы, "льёт воду на британскую мельницу".

Отметим, что сами Little Big с одобрением приняли отмену мероприятия в связи с пандемией коронавируса. С пониманием к решению отнеслись также Пелагея, Лера Кудрявцева и новая версия "Бурановских бабушек". А вот Тина Канделаки выразила полное недоумение.