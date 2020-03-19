Новости

Тину Канделаки возмутила отмена "Евровидения" из-за пандемии 12:44
Звезда "Сволочей" Емельянов арестован за нападение на врача "скорой" 12:26
Съемки четвертого сезона сериала "Корона" близки к завершению 12:13
Милош Бикович и Ксения Собчак поспорили о смысле секса 12:02
Телеведущая Лера Кудрявцева одобрила решение не проводить "Евровидение" 18.03.2020

"Бурановские бабушки" прокомментировали отмену "Евровидения"

Новости
    19.03.2020, 11:41
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Ксения Воронина/ РИА Новости Фото: Ксения Воронина/ РИА Новости
Фото: Ксения Воронина/ РИА Новости

Отмена "Евровидения-2020" не оставила равнодушными и новый состав "Бурановских бабушек".

Фото: AP Photo/Evan Agostini
Боно из U2 спел в поддержку итальянцев в День святого Патрика

Худрук коллектива Анна Прокопьева с пониманием отнеслась к решению Европейского вещательного союза, хотя и не скрывает своей вызванной им печали.

"Безусловно, болезнь есть болезнь, просто не надо поддаваться панике. Наверное, специалисты знают, как в этом случае поступить. Но жалко, конечно, это такой праздник", - приводит RT слова Прокопьевой.

"Конечно, смотрели бы, конечно, переживали бы за наших. У нас же монисто - это оберег, из серебра у нас мониста, эти украшения. Я готова была свои мониста отправить ребятам, чтобы они победили", - призналась Прокопьева, добавив, что у неё "была такая вера, что наши победят".

"Бурановские бабушки" - фольклорный коллектив из Удмуртии, выступивший от России на "Евровидении-2012" в Баку и занявший там второе место. При этом состав "Бабушек" полностью сменился в 2014 году, именно тогда Прокопьева и возглавила ансамбль, а все старые вокалистки были уволены.

Напомним, официальное заявление об отмене "Евровидения-2020" в связи с эпидемией коронавируса было сделано накануне. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в Роттердаме, где предполагалось провести конкурс, назвала решение правильным: здоровье превыше всего.

В том же духе высказалась и телеведущая Лера Кудрявцева. А певица Пелагея философски отметила, что "всему своё время".

Новости

Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии 18.03.2020
Little Big назвали отмену "Евровидения" правильным решением 18.03.2020
Боно из U2 спел в поддержку итальянцев в День святого Патрика 18.03.2020
Кантемир Балагов попал в список неординарных молодых европейцев Forbes 18.03.2020
⧣ Россия
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Юрий Лоза отрецензировал фильм "Жажда смерти" 18.03.2020
Сергей Летов рассказал о несбывшихся планах Константина Рябинова 18.03.2020
Последняя книга Эдуарда Лимонова выйдет посмертно 18.03.2020
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ Eurovision
"Евровидение-2020" официально отменили 18.03.2020
Автор песен Оззи Осборна и Джастина Бибера Уатт заболел коронавирусом 18.03.2020
Источник: "Евровидение-2020" не состоится 18.03.2020
⧣ происшествия
Фото: kinopoisk.ru
Мэттью МакКонахи о коронавирусе: Не будем становиться параноиками 18.03.2020