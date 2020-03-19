"Бурановские бабушки" прокомментировали отмену "Евровидения"

Отмена "Евровидения-2020" не оставила равнодушными и новый состав "Бурановских бабушек".

Худрук коллектива Анна Прокопьева с пониманием отнеслась к решению Европейского вещательного союза, хотя и не скрывает своей вызванной им печали.

"Безусловно, болезнь есть болезнь, просто не надо поддаваться панике. Наверное, специалисты знают, как в этом случае поступить. Но жалко, конечно, это такой праздник", - приводит RT слова Прокопьевой.

"Конечно, смотрели бы, конечно, переживали бы за наших. У нас же монисто - это оберег, из серебра у нас мониста, эти украшения. Я готова была свои мониста отправить ребятам, чтобы они победили", - призналась Прокопьева, добавив, что у неё "была такая вера, что наши победят".

"Бурановские бабушки" - фольклорный коллектив из Удмуртии, выступивший от России на "Евровидении-2012" в Баку и занявший там второе место. При этом состав "Бабушек" полностью сменился в 2014 году, именно тогда Прокопьева и возглавила ансамбль, а все старые вокалистки были уволены.

Напомним, официальное заявление об отмене "Евровидения-2020" в связи с эпидемией коронавируса было сделано накануне. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в Роттердаме, где предполагалось провести конкурс, назвала решение правильным: здоровье превыше всего.

В том же духе высказалась и телеведущая Лера Кудрявцева. А певица Пелагея философски отметила, что "всему своё время".