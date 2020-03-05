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Юрий Лоза рассказал о пропаганде гомосексуализма в песнях

Новости
    05.03.2020, 17:44
Текст:   Олег Усков

Юрий Лоза, советский, российский музыкант, певец, автор песен, эксперт, блогер и киноман уточнил, какая музыка оказывает на умы подростков деструктивное, негативное влияние.

Фото: Предоставлено издательством "ЭКСМО"
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При этом Юрий отметил в своем комментарии радио "Говорит Москва", что современные исполнители воруют старые, проверенные композиции, и, добавив в них нецензурщину и "провокационные высказывания", бесстыже выдают за собственное творчество.

Лоза акцентирует: музыка оказывает влияние на умы подростков - безусловно. При этом музыка с матами, призывами к насилию и пропагандой гомосексуализма оказывает влияние, конечно, скверное, разрушительное.

При этом стиль и направление уже не важны - "могут опошлить всё". "Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое", - клеймит Лоза. Горюя, что музыканты перестали придумывать что-то своё, новое.

По мнению певца, раньше было поколение создателей, а сейчас пришло поколение потребителей. "А как можно по-новому перелицевать: добавить мат, добавить секс и скандал", - поделился горькими наблюдениями Юрий.

Ранее, напомним, Юрий без энтузиазма отнесся к тому, что Россию на нынешнем "Евровидении" будет представлять эксцентричный проект Little Big.

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