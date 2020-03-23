Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить работу

С 23 марта организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, рекомендовано приостановить деятельность для посетителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова. Он и доведен до органов исполнительной власти и местного самоуправления.

С 21 марта по распоряжению управления Роспотребнадзора по Москве в столице закрылись фитнес-клубы, бассейны и аквапарки. При этом в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что жесткого карантина из-за COVID-19 в России в ближайшее время вводиться не будет.

По состоянию на 22 марта в России было зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.