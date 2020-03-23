Минск: МИД помог вернуться домой почти 3,5 тыс. белорусов

Крылья родины и активное участие дипломатов позволили благополучно возвратиться в Синеокую почти 3,5 тысячам белорусов. Эту цифру озвучил 23 марта пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Только за текущие сутки группы граждан страны вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и ряда других государств. Ожидаем чартерный рейс ОАО "Белавиа", который заберет сегодня граждан Беларуси из аэропорта Внуково", - уточнил дипломат.

Но рапортовать о финальном аккорде внешнеполитическому ведомству пока, судя по всему, рано. Еще около тысячи белорусов находятся за рубежом. В том числе, в Германии. Но дело в том, пояснили в МИД, что часть из них приехала в ФРГ на легковых автомобилях. А в настоящее время сухопутный транзит через Польшу закрыт, поэтому им рекомендовано вернуться в Беларусь ближайшими прямыми авиарейсами.

Озабоченность ведомства вызывает и возвращение туристов из стран Юго-Восточной Азии, в частности, из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки. "Активно ищем пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены на отдых российскими авиаперевозчиками и туроператорами. Рассматриваются различные варианты, в том числе и направление дополнительных бортов. Однако для этого потребуется время", - прокомментировал ситуацию представитель МИД.

Двусторонние контакты между Минском и Москвой осуществляются и для согласования дополнительных алгоритмов следования в РБ граждан, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково. Глаз пояснил, что для возвращения белорусов организовано несколько специальных рейсов. Так, 26 и 30 марта по маршруту Минск - Баку - Минск домой можно вернуться из столицы Азербайджана.

Кроме того, он напомнил, что с 22 марта для иностранных граждан введен запрет на въезд во Вьетнам, а со среды власти ОАЭ приостановили на две недели все пассажирское авиасообщение и транзит через свою территорию. В этот же день будет закрыт аэропорт в городе Шарлеруа Брюссель-Южный.

Кстати, сообщили в МИД, рейсы авиакомпании "Белавиа", попадающие на этот период, отменяются. Кроме того, по состоянию на понедельник Турция приостановила авиасообщение с 68 странами, а действие транзита через Литву продлено до 00.00 26 марта.

Официальный представитель МИД призвал "отслеживать информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях", напомнив, что звонки, в том числе в роуминге, на горячие линии диппредставительств РБ за рубежом являются бесплатными для абонентов мобильных операторов.