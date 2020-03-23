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23.03.2020 13:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме оценили идею введения домашнего режима для пожилых

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал "РГ" перспективу введения домашнего режима для пожилых россиян во всей стране.

Ранее о такой мере объявили власти Москвы и Подмосковья: они обязали граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 26 марта по 14 апреля в связи с пандемией коронавируса. Сообщается также, что граждане этих категорий получат выплаты: по 4 тыс. рублей - москвичи и по 3 тыс. рублей - жители Московской области. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал глав и других регионов последовать этому примеру и принять аналогичные меры. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Фото: Carlo BRESSAN / AFP
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Меры, предпринятые в московском регионе, могут показаться жесткими, но они оправданы, считает Ярослав Нилов. "Они помогут сохранить здоровье и жизнь пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска", - подчеркнул он.

Для Москвы это точно правильное решение, и в других крупных городах, где есть угроза распространения коронавируса, тоже следует распространить режим, заявил депутат. Нилов подчеркнул, что в пользу этого свидетельствует международный опыт - например, такие меры предприняты в Италии.

Однако в разных регионах России разная эпидемиологическая обстановка, подчеркнул глава комитета. Поэтому, уверен он, решение о введении домашнего режима должны принимать на местах - надо дать возможность определяться региональным штабам.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Не останутся ли пожилые граждане без продуктов и необходимых вещей?

- В Москве сильное волонтерское движение, достаточно серьезно работают социальные службы, - исключил такую возможность Нилов. К тому же, с доставкой продуктов могут помогать родственники, они, в частности, могут оказать поддержку с заказом товаров через интернет - с доставкой пенсионеру на дом. Многие пожилые граждане и с сами уже пользуются этой возможностью, отметил парламентарий.

Компенсацию затрат пожилых, о которой объявили власти, он также назвал положительной мерой. "Это сумма, которую пенсионер сможет потратить на себя", отметил Нилов. Парламентарий считает, что это только первый шаг со стороны властей московского региона.

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