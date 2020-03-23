Даже во время карантина не все могут сдать тест на COVID-19

Последний день самоизоляции.

Описанных в СМИ симптомов коронавирусной инфекции не ощущаю, тьфу-тьфу. Но за две недели к нам не приехал врач, не осмотрел, не взял анализы, не было звонков о самочувствии и соблюдении изоляции (неделю назад, после появления первого зараженного в Кузбассе, в службе "112" мне пообещали, что "вам позвонят"). Так почему мне должен поверить работодатель? Допустим, мой поверит, но не всем же так повезло.

Набираю 112. Напомню, это не телефон Минздрава или Роспотребнадзора. Это номер экстренной оперативной службы, на которую в регионе возложили "вопросы по коронавирусу". Женщину на том конце телефона мой вопрос явно ставит в тупик. Просит подождать. Слышу, как перелистывает страницы. Потом говорит, что в их инструкциях не описано такого случая. Мы с ней начинаем рассуждать. По логике ко мне должен приехать врач, зафиксировать, что я здорова, и выдать справку. С ней мой работодатель и сослуживцы будут спать гораздо спокойнее, вернее работать со мной в одном офисе. "Звоните завтра в поликлинику", - советуют мне в службе "112".

Кстати, нет ничего о справке и в инструкции Роспотребнадзора "Об основных принципах карантина в домашних условиях".

Там лишь говорится, что "карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина". У меня анализы не брали вообще. И не одна я такая.

Недавно друзья вернулись из Черногории. Уф, все удачно. Конечно, заставили поволноваться: все мы видели по ТВ, читали новости, как наши соотечественники из-за закрытия аэропортов в Монтенегро не могут покинуть страну. Авиакомпания S7 Airlines доставила ребят в Москву. "У пассажиров в самолете померили температуру тепловизором, выдали маски, мы заполнили анкеты - откуда, куда летим, каким рейсом, на каких местах сидим, взяли номера наших телефонов и спросили, по каким адресам будем находиться в ближайшие две недели, - рассказывает приятельница. - Но что нам делать дальше?". Советую - сидеть дома, делюсь информацией, которую сама за эти дни насобирала и описала на сайте "РГ" в "Дневнике на карантине".

"Я по твоему совету позвонила в службу "112", там записали наши данные и сказали вызвать врача из своей поликлиники. Но предупредили, что больничный могут дать в том случае, если страна, из которой мы вернулись, в списке неблагоприятных по коронавирусу. А ее пока там нет. А, раз, нет - гуляйте! Но я так не могу. Знаю, что надо две недели быть дома", - делится подруга.

Если честно, это неразбериха порядком надоела. Друзья в соцсети недоумевают, а некоторые и возмущаются тем, что кто-то прилетел из-за границы, но везде разгуливает. Тот, кто разгуливает, резонно замечает: "А почему я должен находиться дома, если прилетел из Таиланда?". Кстати, у прилетевших накануне с Пхукета в новосибирском аэропорту Толмачево температуру не мерили (в самолете тоже) и вообще ни о чем не предупреждали.

В Новосибирске, пусть в урезанном виде (без зарубежных участников), открылся седьмой Транссибирский арт-фестиваль. Фолловеры незамедлительно подвергли критике региональную власть, которая разрешила проводить мероприятие с участием достаточного числа зрителей.

Кто-то, перейдя на "удаленку" и находясь на каникулах, а то и в самоизоляции, поехал "отсидеться" в деревню к бабушке, в Сочи, где уже весна. Мы все начинаем тыкать пальцами друг в друга, разжигая ненужные в такой ситуации чувства злобы, непонимания. Я ответственная, сижу дома, а мой сосед нет! И начинается…

Дров в огонь подбросила новость из Ставрополья, где врач-инфекционист скрыла свою поездку в Мадрид, а после экспресс-тест показал у нее наличие коронавируса. Женщине грозит уголовное дело.

Все уже написали про халатность врача, которая в такой ситуации должна была своим примером показать, что надо делать. Но еще раз обращу внимание на то, что и мы прилетели из Испании 8 марта, и 9-10 марта на всех горячих линиях (служба "112", Роспотребнадзор, Минздрав) мне говорили, что Испании нет в списке неблагоприятных по коронавирусу. В те дни Испанию, Германию и Францию включил в "опасный" список только Роспотребнадзор по г. Москва. А в постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 2 марта 2020 года особое внимание - к гражданам, вернувшимся из Ирана, Южной Кореи, Италии (с КНР и так все понятно - прим. "РГ"). Всем остальным рекомендовано сообщить о своей поездке и в случае появления симптомов вызвать врача на дом.

К сожалению, ситуация развивается быстрее, чем появляются постановления, распоряжения. Но и их появление не служит гарантией тому, что все незамедлительно бросаются выполнять предписания.

"Заслуга вируса в том, что мы привыкаем жить в тотальной чистоте", - звучит с телеэкрана. Но, отдраив свои квартиры, мы идем в магазины, где, увы, никто ничего не соблюдает, металлические поручни не протирает дезинфицирующими средствами, в очередях люди стоят плотными рядами.

Ситуация такая, что на кону может оказаться чья-то жизнь из-за беспечности и социальной безответственности. Но это надо понять и принять сердцем. Либо, перенимая опыт других стран, вводить жесткие меры наказания для тех, кто нарушил карантин (тех, кто с коронавирусом разгуливает по общественным местам и встречается с друзьями).

Моя самоизоляция закончилась. А дневник продолжит писать другой журналист. Она с мужем и двумя детьми вернулась из-за границы. И их карантин только начинается.