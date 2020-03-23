Петербург простился с народным артистом Станиславом Гаудасинским

Народный артист России, известный оперный режиссер Станислав Гаудасинский похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге, сообщает ТАСС.

Отпевание артиста, скончавшегося 20 марта на 84-м году жизни, прошло в соборе Воскресенского Новодевичьего монастыря. Станислав Гаудасинский всего на полгода пережил свою супругу, народную артистку СССР, прославленное меццо-сопрано Ирину Богачеву.

Долгое время он возглавлял Ленинградский Малый театр оперы и балета, впоследствии переименованный в Михайловский. Станислав Гаудасинский до последнего дня заведовал кафедрой в Санкт-Петербургской консерватории.