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23.03.2020 18:08

У нового кроссовера Geely будет ровный пол

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Geely продолжает порционно выкладывать информацию о новой модели - кроссовере Hao Yue, который можно будет заказать с 7-местной конфигурацией салона.

Напомним, габариты Geely Hao Yue известны: длина - 4 695, ширина - 1 900 мм, высота - 1 780 мм, колёсная база - 2 670 мм. То есть "китаец" перерос Mitsubishi Outlander, но не дотянул до Toyota Highlander. Для сравнения, параметры кроссовера Toyota: 4 966 х 1 930 x 1 755 мм, база - 2 850 мм.

Фото: www.autohome.com.cn

На последних опубликованных фото Geely показала то, как выглядит салон со сложенными вторым и третьим рядами сидений, очевидно, демонстрируя то, что у Hao Yue при такой конфигурации будет ровный пол.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Кроссовер получил цифровую приборную панель и широкоформатный дисплей мультимедийной системы, расположенный над дефлекторами воздуховодов, которые стилизованы под знак бесконечности. Из "богатых" опций - люк длиной более 150 см.

Согласно документам, опубликованным Министерством промышленности Китая, Geely Hao Yue будет предложен с бензиновыми турбированными двигателями: 184-сильным объёмом 1.8 литра, который устанавливается на Geely Atlas, и 1.5-литровым мотором мощностью 177 л.с., как у Geely Coolray.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

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