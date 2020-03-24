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24.03.2020 17:24
Рубрика: В мире

Уникальный 1000-летний храм Будды обнаружен в Бангладеш

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Бангладеш археологи раскопали остатки крупного храмового комплекса, построенного в честь Будды, возраст которого, вероятно, превышает 1000 лет. Находку уже назвали уникальной из-за элементов, которых нет в других буддийских храмах.

Об открытии рассказало местное издание The Dhaka Tribune. Древний храмовый комплекс буддийского монастыря был обнаружен на юго-западе Бангладеш. Его нашли исследователи из региональных отделов археологии Кхулны и Барисала.

Это был очень крупный комплекс. По предварительным оценкам ученых, он включал в себя два буддийских храма, внутренние дворы и 18 комнат. Археологи считают, что в этих кельях между IX и серединой XI веков нашей эры проживали монахи. В более поздние периоды времени на месте этого древнего храма были возведены другие религиозные сооружения.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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"При проведении раскопок на этом участке мы обнаружили фрагменты орнаментированного кирпича, терракотовой черепицы и глиняных горшков, - говорит Урмила Хаснат, научный сотрудник отдела археологии. - Фрагменты терракотовых кирпичей и мемориальных досок были украшены гравюрами, изображающими цветки лотоса и геометрические фигуры".

Также были обнаружены фрагменты лепнины, которая тоже была украшена цветами и геометрическими узорами. Что касается сосудов, то несколько таких находок заслуживают внимания. Так, один из горшков относится к тому типу сосудов, которые можно найти только в буддийских монастырях, датируемых VII-XI веками.

Для Бангладеш это первая подобная находка. По словам исследователей, архитектура комплекса содержит некоторые уникальные, исключительные детали. Первичный анализ этих археологических и архитектурных особенностей показал, что этот храм весьма заметно отличался от других буддийских монастырей, ранее обнаруженных в восточных частях Индийского субконтинента.

Например, ученые обратили внимание на необычайно толстые стены, которые разделяли 18 комнат. В других монастырях стены, разделяющие кельи, гораздо тоньше. Кроме того, в юго-западной и северо-западной частях комплекса комнат не было вообще. Там располагались площадки, вымощенные глиняным кирпичом.

В монашеские кельи вело общее крыльцо, перед которым лежал просторный внутренний двор. Судя по всему, к юго-востоку от главного здания стоял еще один храм. Однако местные жители за прошедшие столетия полностью его разрушили и построили на его месте свои дома.

Ученые отмечают, что найденный комплекс не похож и на современные буддийские монастыри в Бангладеш и расположенных поблизости индийских штатах Бихар, Одиша и Западная Бенгалия. Сейчас они пытаются найти хотя бы один подобный объект в других регионах Южной Азии.

"Это открытие имеет жизненно важное значение для археологической истории Бангладеш, - считает индийский археолог доктор Арун Наг. - Это всего лишь второй буддийский монастырь, обнаруженный в Южной Бенгалии. Его древняя архитектура имеет некоторые уникальные особенности, которые ранее не встречались здесь".

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