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Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

Слово, и в дело

Система идентификации человека по его голосу, созданная в России, не оставляет шансов преступникам
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Заявление председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, сделанное во время "Делового завтрака" в "Российской газете", о том, что сейчас в столичных судах проводится тестирование системы распознавания речи, вызвало бурную реакцию в электронных СМИ. Между тем реальность гораздо интереснее сказанного.

Та система, которая тестируется в московских судах, даст возможность вести качественные протоколы заседаний. Не секрет, что далеко не все реплики защиты, показания обвиняемых и свидетелей звучат четко. А это, в свою очередь, вызывает затруднения при стенографировании и составлении протокола заседания. Если новая цифровая технология окажется эффективной, то это качественно повысит работу всей судебной системы, и не только в Москве. Печатные протоколы будут полностью соответствовать тому, что говорилось на заседаниях.

Фото: РИА Новости
Смогут ли мошенники использовать биометрию для доступа к чужому счету

Но стоит отметить, что сама система распознавания речи открывает гораздо большие возможности, чем только повышение качества стенографических записей. Более того, это абсолютно новое слово в мировой криминалистике. И первыми его сказали в России.

В Санкт-Петербурге, в ту пору, когда он еще назывался Ленинградом, находился достаточно закрытый НИИ, в котором велись исследовательские работы, цель которых - идентифицировать по голосу конкретного человека точно так же, как по отпечаткам пальцев. После развала Союза финансирование даже "специфических" НИИ сократилось до минимума. Многие ученые и инженеры уехали. Но - не все. В числе оставшихся были и специалисты по голосовой идентификации, которые хотя и потеряли в ту пору заказы, но решили остаться в России и продолжить свою работу.

В Санкт-Петербурге группа энтузиастов основала "Центр речевых технологий". Сегодня это целая группа компаний, объединенных аббревиатурой ЦРТ.

Прослушкой, записью чужих разговоров и их расшифровкой во всем мире занимаются с тех пор, как изобрели радио и телефон. Однако исследовать речевую биометрию догадались только в нашей стране. Дело оказалось сложнейшим, в СССР его до конца довести не успели.

Сегодня отечественные технологии голосовой биометрии используют правоохранители почти восьмидесяти стран мира. Активно внедряется она и в России

Лишь с появлением цифровых технологий и мощных компьютеров удалось выделить голосовые алгоритмы, которые присущи каждому индивидууму и повторяться не могут. Была выполнена сложнейшая работа, которая потребовала необычных математических решений и разработки оригинального компьютерного софта. Надо отдать должное профессионализму российских математиков и программистов.

Удивительно, но достаточно уникальную технологию разрешили экспортировать. Поскольку совершенствование голосовой идентификации требовало немалых денег, ее разработчики выставили свои ноу-хау на мировой рынок. И завоевали его. Одними из первых заказчиков стали, что интересно, американцы и израильтяне - самые, казалось бы, продвинутые в технологическом отношении.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Огромный интерес российские технологии вызвали в Латинской Америке. Она позволила еще в 2010 году правительству Мексики создать первую в мире общенациональную систему голосовой идентификации. В 2012 году в Эквадоре реализован проект по созданию первой в мире системы учета и идентификации личности по двум биометрическим признакам - голосу и лицу, опять же благодаря российским технологиям.

Голосовая идентификация оказалась эффективнее, чем отпечатки пальцев. "Пальчики" на месте преступления можно и стереть, а вот молчать злоумышленники не могут. Хоть слово, но они произнесут. По мобильному телефону или там, где есть скрытая записывающая аппаратура. А дальше - дело техники, позволяющей буквально по одному этому слову идентифицировать человека, который был на месте преступления.

Сегодня отечественные технологии голосовой биометрии используют правоохранители почти восьмидесяти стран мира. Активно они внедряются и в России. Без этих технологий немыслимо дальнейшее развитие Единой биометрической системы России, запущенной в 2018 году.

Русское оружие Технологии Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Оружие с Сергеем Птичкиным

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