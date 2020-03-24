Заявление председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, сделанное во время "Делового завтрака" в "Российской газете", о том, что сейчас в столичных судах проводится тестирование системы распознавания речи, вызвало бурную реакцию в электронных СМИ. Между тем реальность гораздо интереснее сказанного.

Та система, которая тестируется в московских судах, даст возможность вести качественные протоколы заседаний. Не секрет, что далеко не все реплики защиты, показания обвиняемых и свидетелей звучат четко. А это, в свою очередь, вызывает затруднения при стенографировании и составлении протокола заседания. Если новая цифровая технология окажется эффективной, то это качественно повысит работу всей судебной системы, и не только в Москве. Печатные протоколы будут полностью соответствовать тому, что говорилось на заседаниях.

Но стоит отметить, что сама система распознавания речи открывает гораздо большие возможности, чем только повышение качества стенографических записей. Более того, это абсолютно новое слово в мировой криминалистике. И первыми его сказали в России.

В Санкт-Петербурге, в ту пору, когда он еще назывался Ленинградом, находился достаточно закрытый НИИ, в котором велись исследовательские работы, цель которых - идентифицировать по голосу конкретного человека точно так же, как по отпечаткам пальцев. После развала Союза финансирование даже "специфических" НИИ сократилось до минимума. Многие ученые и инженеры уехали. Но - не все. В числе оставшихся были и специалисты по голосовой идентификации, которые хотя и потеряли в ту пору заказы, но решили остаться в России и продолжить свою работу.

В Санкт-Петербурге группа энтузиастов основала "Центр речевых технологий". Сегодня это целая группа компаний, объединенных аббревиатурой ЦРТ.

Прослушкой, записью чужих разговоров и их расшифровкой во всем мире занимаются с тех пор, как изобрели радио и телефон. Однако исследовать речевую биометрию догадались только в нашей стране. Дело оказалось сложнейшим, в СССР его до конца довести не успели.

Сегодня отечественные технологии голосовой биометрии используют правоохранители почти восьмидесяти стран мира. Активно внедряется она и в России

Лишь с появлением цифровых технологий и мощных компьютеров удалось выделить голосовые алгоритмы, которые присущи каждому индивидууму и повторяться не могут. Была выполнена сложнейшая работа, которая потребовала необычных математических решений и разработки оригинального компьютерного софта. Надо отдать должное профессионализму российских математиков и программистов.

Удивительно, но достаточно уникальную технологию разрешили экспортировать. Поскольку совершенствование голосовой идентификации требовало немалых денег, ее разработчики выставили свои ноу-хау на мировой рынок. И завоевали его. Одними из первых заказчиков стали, что интересно, американцы и израильтяне - самые, казалось бы, продвинутые в технологическом отношении.

Огромный интерес российские технологии вызвали в Латинской Америке. Она позволила еще в 2010 году правительству Мексики создать первую в мире общенациональную систему голосовой идентификации. В 2012 году в Эквадоре реализован проект по созданию первой в мире системы учета и идентификации личности по двум биометрическим признакам - голосу и лицу, опять же благодаря российским технологиям.

Голосовая идентификация оказалась эффективнее, чем отпечатки пальцев. "Пальчики" на месте преступления можно и стереть, а вот молчать злоумышленники не могут. Хоть слово, но они произнесут. По мобильному телефону или там, где есть скрытая записывающая аппаратура. А дальше - дело техники, позволяющей буквально по одному этому слову идентифицировать человека, который был на месте преступления.

Сегодня отечественные технологии голосовой биометрии используют правоохранители почти восьмидесяти стран мира. Активно они внедряются и в России. Без этих технологий немыслимо дальнейшее развитие Единой биометрической системы России, запущенной в 2018 году.