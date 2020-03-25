Экс-мэру Петропавловска-Камчатского продлили арест

На два месяца продлил суд домашний арест бывшему главе Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко.

- В связи с тем, что экс-мэр может воздействовать на свидетелей по делу, - пояснила ТАСС представитель СУ СК по Камчатскому краю Елена Матафонова.

Она добавила, что подозреваемый не стал обжаловать решение суда.

Напомним, Иваненко подозревают в коррупции. 19 ноября прошлого года он подал в отставку, объяснив поступок "состоянием здоровья". Вскоре стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что он принял от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за оказание покровительства 700 тысяч рублей. Еще 200 тысяч ему передал местный бизнесмен. Взятки экс-мэр получал через посредника - собственного брата, который тоже попал под следствие.