Сейсмолог: Тревога цунами у Курил была ложной

Сахалинский сейсмолог, кандидат физико-математических наук Алексей Коновалов рассказал "РГ", что волны цунами, о которых сообщалось сегодня, к острову Парамушир вообще не подходили.

Напомним, днем в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощутили жители некоторых районов Камчатки и города Северо-Курильска на острове Парамушир. Следом была объявлена тревога цунами, людей эвакуировали. К счастью, к острову подошла слабая волна высотой в 50 сантиметров.

Алексей Коновалов считает, что угроза цунами у острова была ложной.

- Землетрясение произошло в 13.49 по сахалинскому времени. Время добегания волны цунами до Парамушира - порядка 20 минут, не больше. То есть она должна была достичь острова к 14.09, - поясняет ученый.

Он отмечает, что по американским данным тревоги цунами вообще не было. Камчатский гидрометцентр сначала такой прогноз дал, но потом отменил. А сахалинцы объявили тревогу и сообщили, что волна подойдет к Парамуширу в 15.05.

- Да, по камчатскому времени волна должна была подойти именно к этому времени, но Сахалинская область отстает от Камчатки на час. Как мы знаем, людей эвакуировали и полуметровая волна подошла в 15.15, почти через полтора часа после сейсмособытия. По-моему, кто-то здесь, мягко говоря ошибся. Подумали: у Курил сейчас штормит, волны, поэтому никто и не разберет. Цунами не могло идти до острова так долго! Его скорость - 200 метров в секунду, можете посчитать, что 200 километров от очага до острова Парамушир волна пройдет примерно за 16 минут, - объясняет сейсмолог.

Он также рассказал, что цуминагенные землетрясения, магнитуда которых выше 7,5 и глубина меньше 50 километров, происходят редко, примерно раз в 50 лет. Один из самых надежных способов определения цунами - сейсмологический.

- Для этого, когда землетрясение произошло, надо обработать все данные, на это уходит минут десять. Поэтому, если период добегания волны - 20 минут, у людей остается в лучшем случае десять минут, чтобы эвакуироваться, - рассказал Алексей Коновалов.