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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

На Кубани во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Л-39. Крушение произошло в районе станицы Дмитриевской, рядом с городом Тихорецком. Пилот воздушной машины погиб, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
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Плановый тренировочный полет выполнял летчик-курсант. Сам полет проходил без боекомплекта. На месте падения самолета жертв и разрушений нет.

Стоит отметить, что с участием учебно-тренировочного Л-39 последние годы в Краснодарском крае произошло несколько ЧП и аварий, самой громкой из которых было крушение самолета в Азовском море в 1,5 километра от берега, которое произошло 18 октября 2018 года. Тогда воздушная машина рухнула в районе станицы Должанской и оба пилота погибли, хотя успели катапультироваться. Причиной крушения Л-39 в Азовском море назвали техническую неисправность.

Известно, что разбившийся сейчас под Тихорецком Л-39 принадлежит филиалу Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова. Эта авиационная учебная база, расположившаяся в Тихорецке, имеет большую историю. Формирование полка началось в конце февраля 1940 года на аэродроме Мокрое в г. Запорожье. Основой комплектования летной части послужили  две дальневосточные авиационные эскадрильи с самолетами И-16 последней на тот момент модификации. Первое боевое крещение 131-й авиаполк получил в походе Красной армии в Бессарабии и Северной Буковине летом 1940 года.

Справка "РГ"

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им А. К. Серова - единственное учебное заведение в России, осуществляющее подготовку военных летчиков. Всего за годы его существования было подготовлено более 27 тысяч авиационных специалистов (более 18 тысяч летчиков), в том числе более 15 тысяч для армий 67 стран мира.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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