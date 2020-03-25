Комплекс мер профилактики коронавируса рекомендовала обеспечить администрация Екатеринбурга. С 18 марта обязательную дезинфекцию проходит наземный транспорт мегаполиса, а также метро. В мэрии говорят: проблемой озаботились управляющие компании, администрации ТЦ. Доверяй, но проверяй, решил корреспондент "РГ" и расширил свой обычный маршрут.

Крупные ТЦ действительно удвоили усилия по санобработке. Стараются не за страх, а за совесть: сотрудники постоянно протирают прилавки и витрины, поручни эскалаторов, чаще обычного моют полы. Уверяют, что наводят порядок в самых многолюдных местах каждые 30 минут (раньше промежуток составлял два-три часа).

- Мы перешли на усиленную уборку торговых площадей, а также дополнительную обработку туалетных групп, сервисных помещений, технических коридоров, офисов, травелаторов и всех контактных зон. Дезинфицирующие средства распыляются, а также добавляются в моющие машины. Чаще стали проветривать помещения, а вентиляция обеспечивает максимальный приток свежего воздуха, - рассказала директор по маркетингу крупнейшего ТЦ на улице Металлургов Анна Черникова.

А вот руководство небольших торговых точек в спальных районах нередко в буквальном смысле "чихать хотело" на противоэпидемические мероприятия, да и сотрудники не спешат "подтянуть" личную гигиену.

Например, в одном магазине крупной федеральной сети "хозяин кассы" - без спецодежды, со шмыгающим носом и обломанными ногтями - слюнявит пальцы, пытаясь раскрыть для покупателя новый пакет. Увы, владельцы экономят не только на моющих средствах, но и на кадрах. К тому же прекрасно понимают, что покупатели никуда от них не денутся.

Той же логикой ру

ководствуются и некоторые городские перевозчики. Хорошо, хоть муниципальный транспорт живет "по приказу".

- Моют ли салоны? Конечно! Два раза в сутки. Только мы приедем в депо на обед, тут же начинают обработку - распыляют какое-то средство и протирают поручни, - уверяет кондуктор трамвая 26-го маршрута.

Действительно, желтые поручни даже скрипят от чистоты, а окна электротранспорта радуют зеркальным блеском. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло - ведь, как правило, о чистоте в общественном транспорте никто не задумывается.

Многие автоперевозчики-частники фактически игнорируют не только дезинфекцию, но и обычную "помывку" салонов. Многолетняя грязь украшает поручни и "нутро" салонов в автобусах 48-го маршрута. Пассажиры отвыкли смотреть в окна - знают, что, если и протрешь их изнутри, снаружи стекло все равно покрыто плотной нерукотворной "тонировкой". Водители и кондукторы объясняют это грязью на дорогах, даже в самое жаркое и сухое лето. И если поручни и сиденья в автобусах сегодня порой блестят, то, кажется, только благодаря бессознательным усилиям пассажиров.

А как у соседей?

Все ПАТП регионов Западной Сибири обязали обеспечивать масками кондукторов автобусов и водителей. Причем они должны менять их, согласно санитарным правилам, каждые три часа. Реально, как показывает практика, в той же Тюмени кондуктор в маске - явление нечастое, а увидеть с защищенным лицом водителя маршрутки, лично вступающего в контакт с пассажирами, вообще большая удача. Во многом проблема объясняется дефицитом масок. Так, в Тобольске автотранспортное предприятие приобрело 3,5 тысячи метров марли и три тысячи метров спанбонда, чтобы самостоятельно сшить 17 тысяч повязок. А вот на нехватку дезинфицирующих средств вроде никто не сетует.

Магазины самообслуживания, несмотря на дополнительные усилия по обеззараживанию различных поверхностей, не прибегают к периодической обработке корзин и тележек. Покупателям рекомендуют после выхода из торгового зала помыть или протереть руки. В некоторых гипермаркетах смонтировали дезинфекторы для посетителей, в других - намерены перенять европейский опыт нанесения у касс разметок для безопасной дистанции между стоящими в очереди.

В ТРЦ столицы Зауралья в зонах питания установлены станции обеззараживания рук с антисептическими средствами. В Кургане все крупные ТЦ отказались на время от массовых мероприятий, а развлекательный центр "Пушка" и вовсе приостановил работу с 23 марта до особого распоряжения.

Напомним, 21 марта в Курганской области зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 у девочки, вернувшейся из Испании. После возвращения вся ее семья находилась в домашней изоляции в частном доме. Сейчас ребенок и ее родственники в больнице. Девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. У ее близких результат на коронавирус отрицательный.

В Челябинской области, где на 24 марта выявлено семь случаев заражения, дезинфекционный режим в местах массового пребывания людей введен распоряжением правительства региона. Отме

нены все мероприятия с числом участников более 50 человек. До особого распоряжения закрыты учреждения культуры, а вузы и школы перевели на дистанционное обучение.

В Челябинске на соблюдение профилактических мер проверили предприятия торговли и общественного питания. В некоторых ресторанах, по словам начальника управления по торговле и услугам Сергея Березуева, столики постарались отодвинуть друг от друга на максимальное расстояние. Впрочем, посетителей от этого больше не стало.

Людям пожилого возраста рекомендовано минимизировать все контакты примерно на две недели. В министерстве соцотношений открылась горячая линия (351) 423-01-34 для заказа продуктов и лекарств на дом. В рамках благотворительной акции продуктовые наборы получат и малообеспеченные семьи. Управления соцзащиты переориентированы на работу с пожилыми южноуральцами на дому, отметила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Все списки прибывших из-за границы людей, находящихся на карантине, переданы в ГУ МВД для контроля за соблюдением режима самоизоляции. За последние сутки их число увеличилось почти на тысячу человек.