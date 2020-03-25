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25.03.2020 15:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Свердловчанам старше 65 лет порекомендовали не выходить из дома

Текст: Юлия Мякишева

Глава Свердловской области подписал указ, который рекомендует людям старше 65 лет находиться в домашней изоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Челябинске анализ на коронавирус будут делать прямо в аэропорту

Заявление о введении в регионе дополнительных профилактических мер сделал сегодня заместитель губернатора Павел Креков на брифинге по эпидемиологической ситуации.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, речь идет о внесении изменений в указ о введении на территории региона режима повышенной готовности. В документ внесли совет для пожилых свердловчан о самоизоляции на дому с 26 марта по 12 апреля. Уточнено, что рекомендация не применима к руководителям и работникам, которых некем заменить.

О решении сообщил Евгений Куйвашев также на своей странице в Instagram.

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, на 25 марта в области зарегистрировано 13 подтвержденных случаев заболевания, 11 случаев - завозные из Европы, еще два - переданы в кругу семьи. Подозрение на коронавирус есть еще у 13 человек. За минувшие сутки лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" проведено 518 исследований проб, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 450 человек. Всего проведено 8703 исследования (обследовано 5557 человек).

Между тем

Всего в УрФО - 21 подтвержденный случай заражения коронавирусом: в Челябинской области - пять, в Югре и Тюменской области по - 2 и еще один в Курганской области. На Ямале ни одного случая заражения не зафиксировано.

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