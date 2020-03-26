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26.03.2020 21:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту взрыва и гибели людей в Магнитогорске возбуждено дело

Текст: Татьяна Воробьева
СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Магнитогорске и гибели двух людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "На месте работают следователи и криминалисты аппарата следственного управления, а также сотрудники правоохранительных органов". - передает пресс-служба ведомства.

Напомним, в четверг вечером в жилом доме на улице Доменщиков случилось ЧП, унесшее две жизни: произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже.

Фото: vshodi-nagaibak.ru/
После взрыва в Магнитогорске годовалый ребенок доставлен в реанимацию

Как сообщает региональное управление МЧС, пожару был присвоен повышенный номер сложности. "На момент прибытия первых спасателей наблюдалось сильное задымление в седьмом подъезде, горели несколько квартир на втором и третьем этажах. Сотрудники МЧС спасли 31 человека. В 20.20 пожар был локализован, остановлено распространение огня", - передает пресс-служба.

Подробности происшествия уточняются, однако свидетели рассказали, что в подъезд заносили газовый баллон, так что на данный момент основная версия заключается в том, что взорвался он.

"Были обнаружено двое погибших, один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу со множеством ожогов. Сейчас рассматриваем возможность доставки его в Челябинск, готов вертолет санитарной авиации", - сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Жильцы пострадавшего от взрыва дома переночуют в пунктах временного размещения. Их имущество на месте ЧП охраняют стражи порядка.

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