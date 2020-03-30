Пострадавший в Магнитогорске ребенок остается в крайне тяжелом состоянии

Полуторагодовалый ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска благополучно доставлен в челябинский ожоговый центр горбольницы бортом санавиации. Однако состояние маленького пациента остается крайне тяжелым, сообщили в понедельник в мэрии Челябинска.

- Ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Он подключен к аппарату ИВЛ. Состояние крайне тяжёлое. Врачи делают все возможное и невозможное для стабилизации ситуации.

Как уже сообщала "РГ", во время пожара из-за взрыва газового баллона в жилом доме по улице Доменщиков, 19, полуторагодовалый малыш получил 100 процентные ожоги тела второй и третьей степени, в том числе и ожоги верхних дыхательных путей. При пожаре погибли 69-летняя женщина и 14-летний мальчик. Пострадали еще 17 местных жителей.

Предполагаемый виновник ЧП, принесший в одну из квартир газовый баллон для проведения ремонта взят под арест. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.