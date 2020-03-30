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30.03.2020 17:29
Рубрика: Власть

Володин рассказал о рассмотрении "антивирусного" пакета законов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума рассмотрит на заседании 31 марта пакет законопроектов, направленных на противодействие распространению коронавируса и смягчение последствий пандемии для граждан и бизнеса. В тот же день будут рассмотрены инициативы об ужесточении административной и уголовной ответственности за несоблюдение режима карантина.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Заседание начнется раньше обычного - в 10:00. Депутатам предстоит серьезная работа. Как рассказал Володин, планируется вынести на рассмотрение пакет законопроектов. Один из них предполагает предоставление правительству дополнительных полномочий в чрезвычайной ситуации. Этот законопроект пройдет сразу три чтения.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Кроме того, речь пойдет о поддержке семей с детьми. В целях помощи малому и среднему предпринимательству будут рассмотрены изменения в налоговое законодательство и Бюджетный кодекс. В "антивирусный пакет" также входят законопроекты об оплате больничных в размере не менее одного МРОТ в месяц и о дистанционной продаже лекарств.

И наконец - изменения в Уголовный кодекс, ставящие своей целью повышение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Наказание предлагается установить в виде штрафа на суму от 500 тыс. до 1 млн рублей, возможно также лишение свободы на срок до 3 лет.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
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В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Также к рассмотрению готовятся поправки в КоАП: нарушение установленного режима самоизоляции, согласно правительственным предложениям, будет чревато штрафом для граждан в размере от 15 до 40 тыс. рублей. Наказание может возрасти, если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления. За это предусматривается наложение административного штрафа на граждан - от 150 до 300 тыс. рублей.

Ранее в понедельник Володин провел совещание с главами профильных думских комитетов, которые участвуют в подготовке этих законопроектов.

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