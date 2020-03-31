Фотофиксация техосмотра автомобилей откладывается

Госдума перенесла срок вступления в силу закона о фотофиксации техосмотра на март 2021 года. Это сделано на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Ранее предполагалось, что закон об обязательной фотофиксации во время технического осмотра заработает с 7 июня 2020 года. Новая дата - 1 марта 2021 года.

Госдума приняла эти поправки при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями - в частности, по введению ЧС.

Сам закон, где вводится фотофиксация, направлен на борьбу с массовым оформлением диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра. Это, по оценке законодателей, приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью.

К фотографиям при этом должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика. Что и как должно быть сфотографировано, а также порядок хранения данных - установит кабмин.

Под контроль берется и представление данных в единую автоматизированную информационную систему. Вводится оформление диагностических карт в электронном виде.