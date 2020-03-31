Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.03.2020 13:41
Рубрика: Внутренняя политика

Фотофиксация техосмотра автомобилей откладывается

Текст: Татьяна Замахина
Госдума перенесла срок вступления в силу закона о фотофиксации техосмотра на март 2021 года. Это сделано на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее предполагалось, что закон об обязательной фотофиксации во время технического осмотра заработает с 7 июня 2020 года. Новая дата - 1 марта 2021 года.

Госдума дала право правительству предоставлять отсрочку по налогам

Госдума приняла эти поправки при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями - в частности, по введению ЧС.

Сам закон, где вводится фотофиксация, направлен на борьбу с массовым оформлением диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра. Это, по оценке законодателей, приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью.

Фото: iStock
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы

К фотографиям при этом должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика. Что и как должно быть сфотографировано, а также порядок хранения данных - установит кабмин.

Под контроль берется и представление данных в единую автоматизированную информационную систему. Вводится оформление диагностических карт в электронном виде.