Качество автомобилей Lada вырастет благодаря Chevrolet Niva

Конец прошлого года ознаменовался возвращением прав на торговое наименование Niva в собственность АвтоВАЗа: российская сторона выкупила у General Motors акции совместного предприятия, расположенного в Тольятти. Вместе с именем в модельный ряд марки вернулся и сам внедорожник, который уже выставлен в автосалонах Lada и в ближайшее время переживёт рестайлинг.

Как сообщает корпоративное издание "Волжский автостроитель", системы оценки качества готовой продукции у компаний разные, но со временем на GM-Avtovaz будут применятся стандарты АвтоВАЗа. Однако у СП выработаны собственные методики, которые могут быть дополнительно изучены.

Так, например, у всех выпущенных автомобилей должны быть одинаковые характеристики, если в каком-то из тестов машина показала отличный от других результат (например, по времени разгона до 100 км/ч), то инженеры анализируют и корректируют настройки или конструкцию узлов и агрегатов.

Напомним, Chevrolet Niva разработана на базе внедорожника ВАЗ-2123, который в свою очередь создан с применением большого количества комплектующих от оригинальной "Нивы" первого поколения.

Цена на "Шниву" в настоящий момент стартует от 670 000 рублей, а за пятидверный и более утилитарный Lada 4x4 просят от 596 900 рублей. Оба внедорожника оснащены бензиновым двигателем 1.7 литра, на "иномарке", согласно паспортным данным, он выдаёт 80 л.с., а на вазовском 4х4 - 83 "лошади".