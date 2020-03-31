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31.03.2020 19:54
Рубрика: Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года. Это решение, стоившее Банку России значительных комиссионных доходов, дало ему моральное право запретить банкам взимать с клиентов комиссии за переводы в системе на сумму до 100 тысяч рублей с 1 мая.

Услуги Банка России как оператора системы были платными для банков всего три месяца (тариф - от 5 копеек до 3 рублей за перевод). В первый год работы системы действовал промопериод. После того, как 31 декабря 2019 года он истек, некоторые банки ввели комиссии за переводы для клиентов. Банк России неоднократно предупреждал, что если комиссии примут заградительный характер (сравняются с тарифами за карточные переводы между банками), то он их ограничит. Но эпидемия коронавируса оправдала гораздо более решительные действия, и в пакете антикризисных мер ЦБ вовсе запретил взимать комиссии за абсолютное большинство переводов в своей системе. Сейчас средняя сумма одного P2P-перевода в СБП составляет около 9 тысяч рублей. У текущих лидеров рынка быстрых платежей ВТБ и Тинькофф Банка комиссии для клиентов нулевые.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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В апреле должно состояться долгожданное подключение к Системе быстрых платежей Сбербанка. Он на полгода задержал выполнение требований Банка России о присоединении системно значимых кредитных организаций к этому сервису.

К нему уже подключены 52 банка, к 1 октября должны подключиться все банки с универсальной лицензией. В следующем году подключившиеся банки будут обязаны предоставлять через СБП возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду (к 1 февраля), проведения платежей между физлицами по инициативе получателя средств (к 1 июня), а также периодических платежей - например, за кредит или оплату видео- и аудиоконтента (к 1 сентября). Банк России также планировал предоставить возможность переводов от юрлиц физлицам - это, например, позволило бы выплачивать по номеру телефона зарплату.

Экономика Финансы Банки Вступают в силу в апреле 2020 года

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