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31.03.2020 14:48
Рубрика: В мире

Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния

Текст: Александр Гасюк
Обвал мировых цен на нефть, сильно ударивший по доходам Саудовской Аравии, а также недавние крупные военные успехи противостоящих саудовской коалиции повстанцев из йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситов) вынуждают Эр-Риад все быстрее искать дипломатический выход из затянувшейся войны в Йемене.
Фото: AP Photo/Wail al-Qubaty/File Фото: AP Photo/Wail al-Qubaty/File
Фото: AP Photo/Wail al-Qubaty/File

Как сообщила газета The Wall Street Journal, саудиты начали предпринимать активные усилия по запуску переговорного процесса между хуситами и поддерживаемым королевством правительством свергнутого президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади.

Арабская коалиция в Йемене объявила о приостановке боевых действий

Как раз в эти дни исполняется ровно пять лет с начала активных боевых действий в Йемене, которые за прошедшее время унесли жизни более 112 тысяч человек. Гражданская война в стране, напомним, разгорелась в конце марта 2015 года с захватом мятежниками-хуситами власти в Сане. Сразу после этого во внутрийеменский конфликт вмешалась Саудовская Аравия, возглавив арабскую коалицию и осуществив интервенцию в Йемен в целях поддержки "изгнанного в результате госпереворота" правительства Хади.

Фото: Najm Aldin / wikimedia.org
Разгром: просаудовские силы понесли серьезные потери в Йемене

В ходе начавшихся полномасштабных военных действий в адрес Эр-Риада неоднократно звучала критика в неизбирательном применении оружия, прежде всего, авиационных средств поражения. Под саудовские удары не раз попадали свадебные процессии, больницы и другие гражданские объекты, в результате чего гибли сотни йеменцев. Впрочем, это нисколько не мешало западным партнерам саудовцев, прежде всего США и Великобритании, продавать им вооружение и боеприпасы. Таким образом и несмотря на массовую гибель мирного населения Йемена, западные партнеры Королевства стремились сдержать растущее влияние в регионе Ирана. Тегеран в свою очередь продолжает оказывать военно-техническую поддержку своим единоверцам хуситам - группировке мусульман-шиитов.

В последнее время у возглавляемой Саудовской Аравией коалиции возникли серьезные проблемы. В прошлом году свое участие в боевых действиях в Йемене резко сократили ОАЭ, пытаясь снизить свои финансовые затраты на воюющих против хуситов наемников и собственные потери. А на территорию самого королевства, в том числе столицы Эр-Риад, стало регулярно "прилетать" - хуситы все чаще наносят болезненные удары ракетами и беспилотниками по экономической инфраструктуре королевства. Регулярные ответные удары господствующих в небе саудовских ВВС по Сане и другим объектам хуситов, судя по всему, не сильно меняют складывающейся баланс сил. К тому же йеменские повстанцы научились умело использовать собственную кустарную ПВО и только за последние месяцы сбили несколько саудовских БПЛА, истребитель "Торнадо" и вертолет "Апач".

Фото: EPA/NOUFAL IBRAHIM
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

На днях движение "Ансар Аллах" нанесло новые тяжелые поражения поддерживаемым саудитами сторонникам президента Хади. Судя по распространенным хуситами видеокадрам, в провинциях Мариб, Саада и Эль-Джауф правительственные войска были наголову разгромлены, а мятежники взяли крупные трофеи военной техники. С учетом того, что захваченные ими стратегически важные территории напрямую граничат с Саудовской Аравией возникают высокие риски того, что активные боевые действия могут быть перенесены на территорию самого королевства со всеми вытекающими последствиями для ослабленного падением мировых цен на нефть Эр-Риада. Кроме того, с непосредственно прилегающих к саудовской границе территорий хуситы будут в состоянии наносить еще более эффективные ракетные удары по целям, в том числе нефтяной инфраструктуре на территории королевства, отмечают аналитики.

В этой усугубляющейся с каждым днем для Саудовской Аравии обстановке королевство и пытается всеми силами запустить политический процесс. Этому объективно способствует призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ко всем сторонам конфликта о прекращении огня на фоне угрозы глобальной пандемии коронавируса. Такую инициативу уже поддержал Эр-Риад и правительство Хади, однако хуситы пока продолжают свои наступательные операции. Так, в ночь на минувшее воскресенье ракетному обстрелу подверглась столица Саудовской Аравии и портовый город Джизан. Похоже, за стол переговоров они сядут только после того, как окончательно и бесповоротно закрепят собственное военное преимущество "на земле".

Как сообщает издание Middle East Monitor, столкнувшийся со столь серьезными вызовами Эр-Риад действительно активно ищет возможность свернуть свою интервенцию в Йемене, однако способность Саудовской Аравии закончить пятилетнюю войну в этой стране на приемлемых для себя условиях быстро уменьшается. По мнению экспертов, саудиты окончательно осознали: они просто не могут позволить себе нести финансовые и военные издержки боевых действий с хуситами в долгосрочной перспективе.

В мире Ближний Восток Йемен Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене

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