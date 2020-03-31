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31.03.2020 20:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Органика - не мусор!

В Петербурге энтузиасты принимают в переработку овощные очистки
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 68(8122)
О том, что макулатуру и пластик можно использовать в качестве вторичного сырья, знают все. Но теперь у горожан появилась новая возможность: сдать на переработку органические отходы. Проект стал возможным благодаря экологическим движениям "Органика - не мусор" и "Матрица плодородия".

Убежденные вегетарианцы

Овощные и фруктовые очистки, в том числе банановую кожуру, чайную и кофейную заварку, залежавшееся печенье и прочие сладости, ореховую и яичную скорлупу, а также картонные упаковки для яиц у вас примут... на корм червям, которые, в свою очередь, переработают всю эту разномастную органику на биогумус. А гумус, напомним, является отличным натуральным удобрением. И, сразу отметим: соберетесь сдавать органику - не берите мясные обрезки, молочные продукты, яйца. Черви - убежденные вегетарианцы. И - сладкоежки!

Почему в мегаполисах не приживается раздельный сбор отходов

Органику используют на корм червям - на мини-вермиферме. Черви на ней не первые попавшиеся, а определенного вида, и весьма прожорливы: за сутки каждый из них "пропустит" через себя столько же очистков, сколько весит сам. И этого количества, помноженного на 365 дней (и с добавлением других компонентов) хватит на... центнер биогумуса! Это удобрение, которое способно обогащать почву полезными микроэлементами и помогать восстанавливаться экосистеме микроорганизмов.

Гумус может быть использован на "Огороде на Карповке". Это огород, созданный в прошлом году по инициативе жителей Петроградского района в рамках концепции многофункциональной набережной на реке Карповке. Летом там был получен первый урожай: кабачки. Экспертиза подтвердила безопасность продукта и его высокие потребительские качества.

Органику отправляют на корм червям, которые, как выяснилось, вегетарианцы

В мобильных точках сбор выглядит так: в определенное время приезжает специальный автомобиль и туда стекаются горожане с мешками. Органика сортируется и увозится на фермерское хозяйство в Ленобласти, где перерабатывается путем холодного компостирования (в проекте - горячее).

Фото: iStock
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Альтернатива химии

- Идея сбора органики связана с двумя целями: сократить количество неперерабатываемых ценных ресурсов - органики - на полигонах и реализовать желание заниматься природным земледелием, где в основе заложена мысль о том, что нужно удобрять не растение, а почву, возвращая в землю все то, что она нам дала. Если мы не живем рядом с полигонами, это не говорит о том, что их нет. Как известно, размеры существующих в России полигонов уже больше площади четырех таких городов, как Санкт-Петербург. В то же время в силу интенсивного ведения сельского хозяйства плодородный слой почвы, который в природе увеличивается примерно на четыре сантиметра за сто лет, сильно истощился. И, чтобы вырастить необходимый объем продукции, приходится использовать химические удобрения, - говорит Арина Леденева, руководитель проекта мобильных пунктов сбора органики. - Конечно, в тех масштабах, которые мы можем позволить себе маленькой группой активистов, мы не в силах принять органику у всех, да такая цель и не стоит.

Главное - горожане должны понять, что, отделяя органические отходы от всех остальных, во-первых, получаем чистые неорганические фракции (бумага, металл, стекло, пластик), которые уже становятся вторсырьем и годны к переработке, и имеем органику, которую также можно перерабатывать и вносить обратно в почву в виде гумуса или компоста - в зависимости от методов переработки.

Компост и биотопливо

По словам Елизаветы Салиховой, организатора проекта, сегодня органические отходы перерабатываются несколькими способами. Первый - применение в качестве корма на животноводческих фермах. Но часто такое органическое сырье не пригодно для питания животных. Второй - производить компост. Для этого подойдет только растительная часть органических отходов, потому что продукты животного происхождения в компосте будут не перерабатываться, а разлагаться, что способно заразить неблагоприятными микроорганизмами всю компостную массу. Третий - перерабатывать с помощью червей. Но черви не едят твердое, кислое, горькое, острое, богатое эфирными маслами. Четвертый - перерабатывать органику любого состава в биогазовых установках (БГУ). Это оборудование, преобразующее органическое топливо в энергию и полезные человеку ресурсы, причем БГУ можно установить как для частного дома, так и для предприятия и даже города.

Сжигать мусор можно будет только после его переработки

В биогазовых установках можно утилизировать мясные и молочные продукты, кости и скорлупу, остатки овощей и фруктов, ткани и бумажную продукцию, навоз животных и птичий помет, даже содержимое городских канализаций. Отходы превращаются в удобрение, газ, который можно перевести в электроэнергию (или заправлять им автомобили), и воду. Удобрения можно применять для повышения плодородия почв вокруг предприятия, воду - очищать и использовать для полива, газ - преобразовывать в электричество. В Германии, Франции, Финляндии и даже в России есть производители-поставщики этого оборудования, только спрос в нашей стране пока небольшой.

Работа на перспективу

- О бизнес-модели и экономическом аспекте наших мероприятий пока рано говорить, так как проект носит просветительский характер. Это популяризация раздельного сбора и переработки органики, - подчеркнула Арина Леденева. -Сейчас все в большей степени держится на энтузиазме нескольких человек. Возможно, в будущем излишек полученного гумуса и компоста можно будет реализовывать, чтобы экономически оправдать проект и масштабировать его.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург "Мусорная" реформа

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